В банке вакансий центра занятости Тюмени 15817 предложений

В целях нормализации ситуации на рынке труда управлением по товарному рынку и услугам было проведено 15 встреч с 381 хозяйствующим субъектом. В рамках встреч были выявлены следующие проблемы, складывающиеся сегодня на потребительском рынке. Это снижение платежеспособности населения на 20-30%, дефицит оборотных средств, повышение процентных ставок по кредитам и ужесточение процедуры их выдачи.