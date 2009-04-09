В банке вакансий центра занятости Тюмени 15817 предложений

На заседании была рассмотрена информация управления по товарному рынку и услугам о состоянии дел на потребительском рынке города.
С докладом выступила заместитель начальника управления Елена Еремина. Елена Михайловна отметила, что сегодня в отрасли работает 50 тыс. человек (8900 - заняты в общепите, 6300 – в сфере бытового обслуживания, 4300 – в сфере переработки и др.).
В целях нормализации ситуации на рынке труда управлением по товарному рынку и услугам было проведено 15 встреч с 381 хозяйствующим субъектом. В рамках встреч были выявлены следующие проблемы, складывающиеся сегодня на потребительском рынке. Это снижение платежеспособности населения на 20-30%, дефицит оборотных средств, повышение процентных ставок по кредитам и ужесточение процедуры их выдачи.
О создании временных рабочих мест рассказали директор департамента образования Павел Креков и начальник управления по спорту и молодежной политике Светлана Иванова, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба главы администрации города Тюмени.
Павел Владимирович рассказал о том, что в сфере образования было создано 528 рабочих мест (258 в школах и 270 – в детских садах). 50 человек уже трудоустроены и ведут работы по благоустройству территории и организации досуга детей и школьников.
В сфере молодежной политики и спорта, по словам Светланы Ивановой, было создано 298 рабочих мест в 27 структурных подразделениях управления.
Всего в банке вакансий городского центра занятости находится 15817 предложений работы: 3800 – служащие, 12017 – рабочие специальности.