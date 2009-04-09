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В 2011 году россияне смогут выбрать депутатов Госдумы через мобильник

9 апреля 2009, 19:35
На выборах депутатов Госдумы в 2011 году россияне смогут голосовать с мобильных и спутниковых телефонов, а также при помощи социальных карт, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЦИК РФ Владимира Чурова.

Голосовать можно будет через любой мобильник, поддерживающий Java-приложение. Для этого избиратель должен сообщить номер телефона, с которого хочет голосовать. В день выборов на этот номер придет специальное приложение для голосования.

Этим приложением можно воспользоваться только один раз, после чего оно блокируется. Владимир Чуров подчеркнул, что один и тот же пользователь не сможет проголосовать через мобильный телефон несколько раз, а различные злоупотребления с этой программой исключены.

Для голосования через спутниковый телефон потребуется специальный аппарат. В настоящее время он разрабатывается.

Система электронного голосования была протестирована на региональных выборах первого марта 2009 года. Она позволяет гражданам проголосовать вне избирательного участка, воспользовавшись компьютером, мобильным телефоном или социальной картой.

Тогда на систему электронного голосования было совершено более 270 тысяч хакерских атак во всех пяти регионах, где она тестировалась. Но сбоев в работе системы не произошло.

После мартовских региональных выборов глава ЦИК заявил, что сложнее всего оказалось голосовать через сотовый телефон, поэтому данная технология будет усовершенствована. Минимум затруднений у избирателей вызвало голосование при помощи социальных карт.

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