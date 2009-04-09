В 2008 году передозировки наркотиками не выдержали 115 тюменцев

Как рассказал на заседании облдумы депутат Владимир Столяров, в 2008 году в сравнении с 2007 годом показатель заболеваемости наркоманией в Тюменской области снизился на 4,3% и составил 13,4 человека на 100 тысяч населения. Также по сравнению с 2007 годом на 5,8% уменьшился показатель распространенности наркомании.
Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3-х лет, от общего числа больных наркоманией, прошедших реабилитацию, в 2008 году составила 9,7%, что на полпроцента больше, чем в 2007 году.
В 2008 году по сравнению с показателями 2007 года сократилось число лиц, поступивших в лечебные учреждения с диагнозом "наркотическое отравление, уменьшилось число лиц, умерших от передозировки наркотическими веществами. Всего в прошедшем году передозировки не выдержали 115 человек, несовершеннолетних среди них не было.
Добавим, что по результатам работы правоохранительных органов Тюменской области в 2008 году выявлено 2535 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.