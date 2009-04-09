В 2008 году передозировки наркотиками не выдержали 115 тюменцев

В 2008 году по сравнению с показателями 2007 года сократилось число лиц, поступивших в лечебные учреждения с диагнозом "наркотическое отравление, уменьшилось число лиц, умерших от передозировки наркотическими веществами. Всего в прошедшем году передозировки не выдержали 115 человек, несовершеннолетних среди них не было.