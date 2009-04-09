Тюменские клещи открыли сезон охоты

Как сообщили корреспонденту Nashgorod.ru в областной инфекционной больнице, в прошлом году первое обращение было также отмечено в этот день.
Всем пострадавшим от укуса опасного насекомого в медицинском учреждении ставится профилактический иммунноглобулин. Уже с завтрашнего дня в областной инфекционной больнице начнет официальную работу кабинет иммуннопрофилактики. Здесь окажут помощь всем пострадавшим от клеща тюменцам.
Отметим, что сегодня ставить прививки от клещевого энцефалита уже поздно. Тюменцы смогут поставить спасительный укол ближе к зиме. Стоит заметить, что профилактический иммунноглобулин не является прививкой, поскольку он не вырабатывает защиту от опасной болезни!