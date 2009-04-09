Тюменские клещи открыли сезон охоты

Отметим, что сегодня ставить прививки от клещевого энцефалита уже поздно. Тюменцы смогут поставить спасительный укол ближе к зиме. Стоит заметить, что профилактический иммунноглобулин не является прививкой, поскольку он не вырабатывает защиту от опасной болезни!