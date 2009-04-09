Тюменские депутаты определились с пенсионным возрастом педагогов

Поправки были необходимы для того, чтобы уточнить условия предоставления меры социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, осуществляемой в форме единовременного вознаграждения по достижении пенсионного возраста. В действующем законодательстве не было четкого определения понятия «пенсионный возраст».