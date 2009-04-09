Тюменские депутаты определились с пенсионным возрастом педагогов

На прошедшем сегодня заседании Тюменской областной думы были приняты изменения в статью 24 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области».
Поправки были необходимы для того, чтобы уточнить условия предоставления меры социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, осуществляемой в форме единовременного вознаграждения по достижении пенсионного возраста. В действующем законодательстве не было четкого определения понятия «пенсионный возраст».
Тюменские депутаты предложили установить достижение пенсионного возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Согласно Федеральному закону «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» достижение указанного возраста предоставляет право на трудовую пенсию по старости.