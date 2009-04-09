nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменские депутаты определились с пенсионным возрастом педагогов

9 апреля 2009, 14:40
Тюменские депутаты определились с пенсионным возрастом педагогов и уточнили условия социальной поддержки работников образовательных организаций.
Сюжет
Тюмень

На прошедшем сегодня заседании Тюменской областной думы были приняты изменения в статью 24 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области».

Поправки были необходимы для того, чтобы уточнить условия предоставления меры социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, осуществляемой в форме единовременного вознаграждения по достижении пенсионного возраста. В действующем законодательстве не было четкого определения понятия «пенсионный возраст».

Тюменские депутаты предложили установить достижение пенсионного возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Согласно Федеральному закону «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» достижение указанного возраста предоставляет право на трудовую пенсию по старости.

#Новости#Образование#Пенсионеры#Тюмень#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25