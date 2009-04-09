Тюменские биатлонистки отличились в Увате

Напряжённая борьба развернулась за приз губернатора – автомобиль «Suzuki». Он достался тюменке Анне Булыгиной, показавшая лучшие результаты по итогам трёх зачётных гонок в Увате. В марафоне она стала шестой, допустив 15 промахов!