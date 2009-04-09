nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменские биатлонистки отличились в Увате

9 апреля 2009, 14:29
В Увате завершилась программа чемпионата страны и Всероссийских соревнований по биатлону на призы губернатора Тюменской области. Последние медали разыграли в женском марафоне.
Сюжет
Тюмень

Быстрее всех 25,5 километров с восемью огневыми рубежами преодолела местная спортсменка Анастасия Кузнецова. Представительница Тюменского Центра спортивной подготовки, допустившая всего четыре промаха, на 16 секунд опередила Анастасию Романову.

Заметим, что студентка Тюменского нефтегазового университета преодолела три штрафных круга. Замкнула число призёров экс-лыжница из Ханты-Мансийска Екатерина Шумилова, в пассиве которой 5 промахов.

Напряжённая борьба развернулась за приз губернатора – автомобиль «Suzuki». Он достался тюменке Анне Булыгиной, показавшая лучшие результаты по итогам трёх зачётных гонок в Увате. В марафоне она стала шестой, допустив 15 промахов!

#Новости#Биатлон#Тюмень#Югра#Ксения#Спорт
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25