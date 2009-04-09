Тюменские биатлонистки отличились в Увате

Быстрее всех 25,5 километров с восемью огневыми рубежами преодолела местная спортсменка Анастасия Кузнецова. Представительница Тюменского Центра спортивной подготовки, допустившая всего четыре промаха, на 16 секунд опередила Анастасию Романову.
Заметим, что студентка Тюменского нефтегазового университета преодолела три штрафных круга. Замкнула число призёров экс-лыжница из Ханты-Мансийска Екатерина Шумилова, в пассиве которой 5 промахов.
Напряжённая борьба развернулась за приз губернатора – автомобиль «Suzuki». Он достался тюменке Анне Булыгиной, показавшая лучшие результаты по итогам трёх зачётных гонок в Увате. В марафоне она стала шестой, допустив 15 промахов!