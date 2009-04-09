Тюменец, выжми из Mazda до 300 000 рублей!

«Жители Тюменской области любят Mazda. Доказательство тому - в 2008 году мы стали лучшим региональным дилером Mazda в России, – отметил Андрей Рощин, директор ООО «Дина-Моторс». - Мы делаем все для того, чтобы сохранить любовь покупателей и привлечь новых сторонников марки. Mazda Motor Rus также прекрасно понимает любовь россиян к японским автомобилям и идет им навстречу».