Тюменец, выжми из Mazda до 300 000 рублей!

Компания Mazda начинает новую акцию. Теперь цены на Mazda3 – от 544 000 рублей, Mazda6 – от 667 000 рублей, пикап BT-50 – от 774 500 рублей, кроссоверы Mazda СХ-7 - от 1 195 000 рублей, Mazda СХ-9 - от 1 589 000 рублей!
«Жители Тюменской области любят Mazda. Доказательство тому - в 2008 году мы стали лучшим региональным дилером Mazda в России, – отметил Андрей Рощин, директор ООО «Дина-Моторс». - Мы делаем все для того, чтобы сохранить любовь покупателей и привлечь новых сторонников марки. Mazda Motor Rus также прекрасно понимает любовь россиян к японским автомобилям и идет им навстречу».
Когда автопроизводители в связи с ростом курса доллара и йены вынуждены поднимать цены на свою продукцию, Mazda делает практически невозможное. Предлагает цены, которые сопоставимы с ценами на автомобили в 2008 году.
При этом покупатели могут не только заказать понравившуюся комплектацию, но и выбрать себе автомобиль из наличия в автоцентре «Дина-Моторс» в Тюмени. И уехать из салона дилера на новенькой Mazda в день заключения договора.
Предложение ограничено. Подробности в компании «Дина-Моторс», телефон 520-090. Акция проводится с 1 апреля по 15 июня 2009г.