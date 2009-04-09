Теннисистка Динара Сафина станет первой ракеткой мира

В новом рейтинге WTA, который появится 20 апреля, она в любом случае опередит американку Серену Уильямс, которая 8 апреля в первом круге турнире в испанской Марбелье неожиданно уступила 95-й ракетке мира чешке Кларе Закопаловой. Серена Уильямс занимала первую строчку рейтинга последние 11 недель подряд и 72 недели в течение всей карьеры.
Ранее среди российских теннисисток стать первой ракеткой мира удавалось только Марии Шараповой.
Сафина не выиграла ни одного турнира "Большого шлема", но доходила до финала French Open в 2008 году, где проиграла Ане Иванович, и Australian Open в 2009 году, где уступила Серене Уильямс.
Старший брат Динары Марат Сафин был первой ракеткой мира в 2000 году. Таким образом, Сафины станут первыми братом с сестрой, которые возглавляли мужской и женский теннисные рейтинги.