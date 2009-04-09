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Теннисистка Динара Сафина станет первой ракеткой мира

9 апреля 2009, 09:23
Российская теннисистка Динара Сафина впервые в карьере станет первой ракеткой мира, сообщает Associated Press 8 апреля.

В новом рейтинге WTA, который появится 20 апреля, она в любом случае опередит американку Серену Уильямс, которая 8 апреля в первом круге турнире в испанской Марбелье неожиданно уступила 95-й ракетке мира чешке Кларе Закопаловой. Серена Уильямс занимала первую строчку рейтинга последние 11 недель подряд и 72 недели в течение всей карьеры.

Ранее среди российских теннисисток стать первой ракеткой мира удавалось только Марии Шараповой.

Сафина не выиграла ни одного турнира "Большого шлема", но доходила до финала French Open в 2008 году, где проиграла Ане Иванович, и Australian Open в 2009 году, где уступила Серене Уильямс.

Старший брат Динары Марат Сафин был первой ракеткой мира в 2000 году. Таким образом, Сафины станут первыми братом с сестрой, которые возглавляли мужской и женский теннисные рейтинги.

#Новости#Спорт#Теннис#Ксения
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