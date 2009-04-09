Резервы России снизились впервые за три недели

Перед этим международные резервы России росли в течение двух недель подряд. Сначала они выросли на девять миллиардов долларов, а потом - еще на 2,7 миллиарда долларов.
Ранее в Центробанке сообщали, что начали активно скупать на рынке валюту в международные резервы, так как инвесторы стали проявлять интерес к рублю. В этих условиях ЦБ вынужден был приобретать доллары и евро, чтобы курс национальной валюты не вырос слишком сильно. По данным монетарных властей, только за первые семь дней апреля Центробанк приобрел на рынке два миллиарда долларов. При этом за март он купил четыре миллиарда, а в феврале - еще миллиард.
В течение осени 2008 года и зимы 2009-го Центробанк вынужден был продавать валюту на рынке, так как инвесторы играли против рубля. На эти цели были потрачены сотни миллиардов долларов - еще в августе резервы составляли почти 600 миллиардов долларов.
Снижение резервов в конце марта и начале апреля может быть связано с переоценкой резервов из-за колебания валютных курсов. Кроме того, в 2009 году власти России пообещали брать средства из резервов (Резервного фонда, часть которого входит в структуру международных резервов) на покрытие дефицита бюджета. Только в апреле на эти цели планируется выделить 600 миллиардов рублей.
Международные резервы России считаются одними из самых больших в мире. Они состоят преимущественно из долларов и евро, а также ряда других валют, монетарного золота и резервной позиции в МВФ.