Резервы России снизились впервые за три недели

Ранее в Центробанке сообщали, что начали активно скупать на рынке валюту в международные резервы, так как инвесторы стали проявлять интерес к рублю. В этих условиях ЦБ вынужден был приобретать доллары и евро, чтобы курс национальной валюты не вырос слишком сильно. По данным монетарных властей, только за первые семь дней апреля Центробанк приобрел на рынке два миллиарда долларов. При этом за март он купил четыре миллиарда, а в феврале - еще миллиард.