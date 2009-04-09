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Ремнями безопасности пользуются 70% российских водителей

9 апреля 2009, 13:14
В России около 70% водителей стали пристегиваться ремнями безопасности после ужесточения в 2008 г. ответственности за нарушение этого правила.

Об этом сообщил журналистам начальник департамента обеспечения безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России Виктор Кирьянов. Он также отметил, что, согласно данным опроса, проводимого на сайте МВД, большинство россиян выступают за дальнейшее ужесточение ответственности за нарушение правил дорожного движения.

За январь-март 2009 г. в России в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 4 тыс. 412 человек, что на 13,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате ДТП были ранены 43 тыс. 721 человек (-3,5%).

#Новости#Статистика#Россия#Автовладельцы#Правила дорожного движения#Транспорт#Ксения#Общество
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