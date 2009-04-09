Примирением россиян займутся судебные миротворцы

Сообщается, что заниматься примирением сторон будут специальные посредники - медиаторы. Это могут быть как частные лица, так и организации. К профессиональному миротворцу есть требования: возраст не менее 21 года, высшее образование, отсутствие судимости. Еще кандидат должен сдать теоретические экзамены по подготовке посредников.