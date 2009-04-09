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Примирением россиян займутся судебные миротворцы

9 апреля 2009, 13:25
В России в ближайшее время могут появится профессиональные судебные миротворцы, пишет в четверг, 9 апреля, "Российская газета".

Госдума уже на текущей весенней сессии может принять закон "О примирительной процедуре с участием посредника (медиации)". Об этом сообщил изданию помощник президента РФ Аркадий Дворкович. Законодательное новшество состоит в том, что в России появятся профессионалы, которые будут заниматься досудебным урегулированием споров между гражданами.

Сообщается, что заниматься примирением сторон будут специальные посредники - медиаторы. Это могут быть как частные лица, так и организации. К профессиональному миротворцу есть требования: возраст не менее 21 года, высшее образование, отсутствие судимости. Еще кандидат должен сдать теоретические экзамены по подготовке посредников.

Суды будут вести специальные реестры посреднических организаций. Законопроект также содержит нормы о назначении посредников, правилах и сроках проведения примирительной процедуры, заключении соглашения об урегулировании спора, сохранении конфиденциальности.

По замыслу авторов законопроекта, медиаторы будут помогать в разрешении гражданско-правовых, трудовых, семейных и иных частных споров. Более того, как отмечает "Российская газета", в условиях возрастающей нагрузки на суды, медиация может стать хорошим подспорьем как судьям, так и конфликтующим сторонам.

Издание также ссылается на недавнее подведении итогов работы столичного арбитража. Был зафиксирован рекордный рост числа дел: их количество в 2008 году достигло почти 96,5 тысячи, что примерно на 37 процентов выше, чем в 2007 году.

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