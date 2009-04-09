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Новое открытие тюменского ученого - капельный кластер

9 апреля 2009, 16:58
Тюменский учёный сделал открытие в области микротехнологий. Он обнаружил необычные свойства жидкостей. Новое явление названо «капельный кластер».
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Тюмень

Люди привыкли, что все важные природные явления уже открыты. Все велосипеды уже придуманы, а все яблоки на голову уже упали. Но некоторые открытия находятся прямо под носом. Капельный кластер - это один из таких неожиданных примеров.

Как рассказал доцент кафедры микро- и нанотехнологий ТюмГУ Александр Федорец, это явление очень интересное, со сложной физикой, которое, в принципе, может открыть каждый, потому что для этого не нужны супер сложные установки.

Достаточно небольшого объёма воды и точечного источника тепла. В потоке тепла, в воздухе над поверхностью воды образуются шестигранные скопления из маленьких капель. Расстояние от них до воды - несколько микрометров.

Это упорядоченная структура, которую можно создать искусственно. Пока капельный кластер представляет интерес, в основном, для фундаментальной науки. Но может иметь и прикладное значение.

К примеру, для микродозирования жидкостей. С помощью кластера можно получать сверхмалые дозы жидкости и управлять ими очень просто. Кто пытался разрезать каплю, знает, как непросто это сделать. В кластере из одного квадратного миллиметра воды получается миллион капелек.

Открытие капельного кластера уже запатентовано. А его изучение продолжается.

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