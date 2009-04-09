Местное самоуправление Тюменской области в условиях экономического кризиса

Владимир Якушев проинформировал участников круглого стола об организации системы антикризисного управления в регионе. Глава области считает, что важнейшей проблемой, которую необходимо решать в первую очередь является занятость населения, ведь человек, выпавший из системы трудовых отношений, становится беззащитным перед агрессивным асоциальным воздействием. Только совместные действия всех ветвей и уровней власти помогут удержать ситуацию под контролем.