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Местное самоуправление Тюменской области в условиях экономического кризиса

9 апреля 2009, 10:51
Вчера губернатор Владимир Якушев участвовал в работе «круглого стола» по теме «Деятельность органов местного самоуправления в условиях финансово-экономического кризиса».

Вчера губернатор Владимир Якушев участвовал в работе «круглого стола» по теме «Деятельность органов местного самоуправления в условиях финансово-экономического кризиса».

В мероприятии приняли участие председатель комиссии Общественной палаты РФ по местному самоуправлению и жилищной политике Леонид Давыдов, член Совета Федерации РФ, председатель Конгресса муниципальных образований Степан Киричук, руководители областного парламента, администраций г. Тюмени и Тюменского района, а также представители общественности, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба губернатора Тюменской области.

По-разному в условиях кризиса складывается ситуация в муниципалитетах - крупных городах и сельских поселениях. Промышленные предприятия первыми ощутили удар кризиса. А сельхозтоваропроизводители даже получили некоторые конкурентные преимущества и сейчас создают новые рабочие места, готовятся к посевной.

Открывая обсуждение, губернатор Владимир Якушев подчеркнул, что важно понять, как функционирует система муниципального самоуправления, какие сегодня в ней существуют проблемы и недоработки - это позволит выстраивать эффективное взаимодействие всех уровней власти по противодействию кризису.

Леонид Давыдов отметил, что органы местного самоуправления находятся на переднем крае борьбы с кризисом, разъясняя гражданам антикризисные идеи и решения правительства страны.

Владимир Якушев проинформировал участников круглого стола об организации системы антикризисного управления в регионе. Глава области считает, что важнейшей проблемой, которую необходимо решать в первую очередь является занятость населения, ведь человек, выпавший из системы трудовых отношений, становится беззащитным перед агрессивным асоциальным воздействием. Только совместные действия всех ветвей и уровней власти помогут удержать ситуацию под контролем.

Сенатор Степан Киричук остановился на проблеме диалога между различными уровнями власти. Органы местного самоуправления являются неотъемлемой частью системы государственной власти, а реальным средством эффективного взаимодействия, по его мнению, должны стать создаваемые советы муниципальных образований.

Участники круглого стола обсудили проблемы разграничения полномочий различных уровней власти и эффективного управления финансовыми ресурсами, ознакомились с реализацией антикризисных программ в Тюмени и Тюменском районе.

В итоге участники заседания пришли к единому мнению, что консолидация общества и власти во время кризиса может стать основой для осуществления прорыва в модернизации экономики, и органы местного самоуправления должны играть в этом процессе ведущую роль.

#Новости#Тюменская область#Ксения#Политика
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