Крупнейшие букмекеры ставят на победу Норвегии в "Евровидении": шансы Приходько невелики

Сообщая о ходе подготовки Малены Эрнман к конкурсному выступлению в Москве, они пишут, что номер известной в Швеции меццо-сопрано изменен и будет отличаться от ее финального выступления на шведском отборочном конкурсе "Евровидения", состоявшемся в Стокгольме. Изменения произойдут в самой теме - свою песню Эрнман будет исполнять в образе скандинавской Ледяной королевы.