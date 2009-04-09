Крупнейшие букмекеры ставят на победу Норвегии в "Евровидении": шансы Приходько невелики

Так, например, он лидирует среди игроков известных британских Ladbrokes и Bet365.
После Рыбака большинство игроков Ladbrokes ставят на Грецию, а за ней - на Турцию и шведскую исполнительницу Малену Эрнман. По мнению букмекеров, шансы других исполнителей северных стран, в том числе России, невелики. Датскому исполнителю Бринку (Niels Brinck Kristensen), который выступит с песней Belive Again, игроки пророчат 14 место.
Анастасия Приходько, которая выступит за Россию с композицией "Мамо", на 15-м. За ней следует финская группа Waldo's People с песней Lose Control.
Несмотря на ставки букмекеров, шведские журналисты не исключают все же, что шведская оперная исполнительница и ее конкурсная песня La Voix ("Голос") имеют шанс на победу.
Сообщая о ходе подготовки Малены Эрнман к конкурсному выступлению в Москве, они пишут, что номер известной в Швеции меццо-сопрано изменен и будет отличаться от ее финального выступления на шведском отборочном конкурсе "Евровидения", состоявшемся в Стокгольме. Изменения произойдут в самой теме - свою песню Эрнман будет исполнять в образе скандинавской Ледяной королевы.
Ladbrokes на сегодняшний день один из лидеров среди британских букмекерских контор и старейшая в мире - прием ставок ведется с 1800 года. В собственности компании около 2 тысяч пунктов приема ставок.
Букмекерская контора Bet365 располагает 59 офисами и принимает порядка 350 тыс. ставок каждую неделю. Образована в Великобритании и ведет свою деятельность с 1974 года.
Конкурс песни "Евровидение-2009" станет 54-м по счету, его полуфиналы пройдут 12 и 14 мая, финал - 16 мая. В этом году Россию в финале конкурса представит украинская певица Анастасия Приходько с песней "Мамо", которую написал ее продюсер, композитор Константин Меладзе.