Киеву не удалось организовать встречу Ющенко с Обамой

"Нами действительно был сделан запрос на встречу президентов. Однако в ходе наших контактов с американской стороной стало понятно, что у хозяина Белого дома будет слишком насыщенный и ограниченный преимущественно многосторонними мероприятиями график, за исключением предварительно анонсированного визита в Турцию)", - заявил дипломат. Вместе с тем он добавил, что сейчас слишком рано говорить о том, когда эта встреча произойдет. "Мы будем активно обсуждать этот вопрос с нашими американскими партнерами. Кроме того, мы сейчас прорабатываем ряд других визитов украинских чиновников в США, которые состоятся уже в ближайшее время", - заметил Шамшур.