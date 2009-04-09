Киеву не удалось организовать встречу Ющенко с Обамой

"Нами действительно был сделан запрос на встречу президентов. Однако в ходе наших контактов с американской стороной стало понятно, что у хозяина Белого дома будет слишком насыщенный и ограниченный преимущественно многосторонними мероприятиями график, за исключением предварительно анонсированного визита в Турцию)", - заявил дипломат. Вместе с тем он добавил, что сейчас слишком рано говорить о том, когда эта встреча произойдет. "Мы будем активно обсуждать этот вопрос с нашими американскими партнерами. Кроме того, мы сейчас прорабатываем ряд других визитов украинских чиновников в США, которые состоятся уже в ближайшее время", - заметил Шамшур.
По его мнению, в новой администрации прекрасно понимают геостратегическое значение Украины, ее важный вклад в поддержание региональной и европейской стабильности, ее роль регионального лидера. "К Украине относятся с уважением и потому, что она избрала демократический путь развития и стремится исповедовать общие с Соединенными Штатами и другими демократическими странами ценности. И, что не менее важно, как свидетельствует наша Хартия о стратегическом партнерстве, сотрудничество между Украиной и США не ограничивается лозунгами или общими заявлениями. Думаю, что есть общая заинтересованность в усилении сотрудничества во многих отраслях, в частности, по вопросам энергетической безопасности, нераспространению оружия массового уничтожения и контроля над вооружением, борьбы с международным терроризмом и организованной преступностью, решению ряда неотложных проблем международной жизни", - гордо произнес посол.
Стоит напомнить, что по итогам первоапрельской встречи Барак Обама и Дмитрий Медведев договорились о новой встрече в Москве в июле. Они также заявили, что разногласия России и США по отношению к Грузии сохраняются, но обе страны заинтересованы в стабилизации ситуации на Кавказе. Оба лидера пообещали, что к июлю будет реальный прогресс в переговорах о сокращении стратегических ядерных потенциалов. Касательно проблемы ПРО американский президент согласился с идеей Медведева о том, что вопрос о наступательных и оборонительных потенциалах должны рассматриваться вместе.