Картонная печь стала победителем конкурса экологичных изобретений

Добавка, основанная на чесноке, называется Mootral и производится в Великобритании. Испытания показывают, что ее применение позволяет снизить количество метана, вырабатываемого коровами, почти на четверть. Напомним, что проблема метанового загрязнения является одной из основных в настоящее время, поскольку данный газ обладает более сильным парниковым эффектом, чем CO2. Совсем недавно исследователи даже создали искусственных коров для изучения подобных выбросов.