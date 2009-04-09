Картонная печь стала победителем конкурса экологичных изобретений

Он получит вознаграждение в размере 75 тысяч долларов.
Бомер создал печь для кипячения воды и приготовления пищи, которая использует энергию Солнца. Она представляет собой две картонные коробки, маленькая внутри большой. Маленькая коробка изнутри покрашена черным цветом, чтобы лучше нагревалась. Ее верх выполнен из прозрачного пластика, который пропускает свет внутрь, но не выпускает тепло наружу.
Между двумя коробками располагается изоляция из газеты или соломы, которая также не дает "сбежать" накопившейся тепловой энергии. Внутренняя поверхность большой коробки обклеена фольгой, которая отражает солнечный свет, направляя его через прозрачный верх внутрь маленькой коробки. Для приготовления пищи печь необходимо выставить на солнце, поместив внутрь кастрюлю с едой.
Стоимость производства данного "устройства", которое получило имя Kyoto Box ("Киотская коробка") в честь Киотского протокола, регулирующего мировые выбросы парниковых газов, составляет менее 5 долларов. Призовые деньги Бомер намерен потратить на массовое тестирование печи в 10 различных странах, включая Индонезию и ЮАР.
В общей сложности в конкурсе приняло участие более 300 проектов. Помимо картонной печи в шорт-лист премии попали насадка для шин, уменьшающая расход топлива автомобилем, гигантская промышленная СВЧ-печь для приготовления угля, а также специальная пищевая добавка, которая должна снизить выбросы метана коровами и овцами.
Добавка, основанная на чесноке, называется Mootral и производится в Великобритании. Испытания показывают, что ее применение позволяет снизить количество метана, вырабатываемого коровами, почти на четверть. Напомним, что проблема метанового загрязнения является одной из основных в настоящее время, поскольку данный газ обладает более сильным парниковым эффектом, чем CO2. Совсем недавно исследователи даже создали искусственных коров для изучения подобных выбросов.