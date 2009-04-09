Капитан хоккейной сборной Армизонского района устроил пьянку с подопечными

1 февраля текущего года в райцентре Армизонское проходили соревнования по хоккею. В тот день команда Армизонского района с разгромным счетом 10:1 выиграла у своих соперников из Юргинского района. 28-летний директор физкультурно-оздоровительного центра, являющийся одновременно и капитаном сборной Армизонского района, предложил членам своей команды отметить это событие в сауне одного из местных санаториев-профилакториев. С этой целью директор закупил алкогольные напитки. Во время пьянки между спортсменами произошла ссора, в ходе которой 17-летнему спортсмену был причинен средней тяжести вред здоровью. Ему сломали челюсть и выбили зуб, сообщает прокуратура области.