Капитан хоккейной сборной Армизонского района устроил пьянку с подопечными

1 февраля текущего года в райцентре Армизонское проходили соревнования по хоккею. В тот день команда Армизонского района с разгромным счетом 10:1 выиграла у своих соперников из Юргинского района. 28-летний директор физкультурно-оздоровительного центра, являющийся одновременно и капитаном сборной Армизонского района, предложил членам своей команды отметить это событие в сауне одного из местных санаториев-профилакториев. С этой целью директор закупил алкогольные напитки. Во время пьянки между спортсменами произошла ссора, в ходе которой 17-летнему спортсмену был причинен средней тяжести вред здоровью. Ему сломали челюсть и выбили зуб, сообщает прокуратура области.
Мать потерпевшего обратилась в районную прокуратуру и милицию.
Согласно положениям действующего законодательства, учредительных документов физкультурно-оздоровительного центра руководитель указанного учреждения должен заниматься пропагандой здорового образа жизни.
В этой связи прокуратурой Армизонского района в адрес главы местной администрации было внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении руководителя физкультурно-оздоровительного центра к строгой дисциплинарной ответственности, которое главой удовлетворено.
Органами внутренних дел по факту причинения несовершеннолетнему средней тяжести вреда здоровью организовано проведение проверки в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ.
Прокуратура района следит за развитием ситуации.