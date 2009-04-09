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Капитан хоккейной сборной Армизонского района устроил пьянку с подопечными

9 апреля 2009, 15:57
По представлению прокуратуры Армизонского района к дисциплинарной ответственности привлечен директор физкультурно-оздоровительного центра, который организовал распитие спиртных напитков с хоккеистами
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Тюмень

1 февраля текущего года в райцентре Армизонское проходили соревнования по хоккею. В тот день команда Армизонского района с разгромным счетом 10:1 выиграла у своих соперников из Юргинского района. 28-летний директор физкультурно-оздоровительного центра, являющийся одновременно и капитаном сборной Армизонского района, предложил членам своей команды отметить это событие в сауне одного из местных санаториев-профилакториев. С этой целью директор закупил алкогольные напитки. Во время пьянки между спортсменами произошла ссора, в ходе которой 17-летнему спортсмену был причинен средней тяжести вред здоровью. Ему сломали челюсть и выбили зуб, сообщает прокуратура области.

Мать потерпевшего обратилась в районную прокуратуру и милицию.

Согласно положениям действующего законодательства, учредительных документов физкультурно-оздоровительного центра руководитель указанного учреждения должен заниматься пропагандой здорового образа жизни.

В этой связи прокуратурой Армизонского района в адрес главы местной администрации было внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении руководителя физкультурно-оздоровительного центра к строгой дисциплинарной ответственности, которое главой удовлетворено.

Органами внутренних дел по факту причинения несовершеннолетнему средней тяжести вреда здоровью организовано проведение проверки в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ.

Прокуратура района следит за развитием ситуации.

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