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Инвалида из Ярковского района обеспечат жильем

9 апреля 2009, 11:40
Житель Ярковского района, являющийся инвалидом второй группы, обратился в районную прокуратуру.

В 2006 году помещение, занимаемое жителем Ярковского района, являющегося инвалидом второй группы, было признано органами власти непригодным для проживания. Главное управление строительства Тюменской области жилье инвалиду так и не приобрело, хотя из областного бюджета на эти цели были выделены денежные средства.

После обращения мужчиной в районную прокуратуру, доводы и жалобы его подтвердились в ходе проверки.

В этой связи прокурор района обратился в Ярковский районный суд с требованием обязать Главное управление строительства предоставить инвалиду на территории Ярковского района жилое помещение, которое судом удовлетворено - сообщили Nashgorod.ru в районной прокуратуре.

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