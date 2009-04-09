Инвалида из Ярковского района обеспечат жильем

В 2006 году помещение, занимаемое жителем Ярковского района, являющегося инвалидом второй группы, было признано органами власти непригодным для проживания. Главное управление строительства Тюменской области жилье инвалиду так и не приобрело, хотя из областного бюджета на эти цели были выделены денежные средства.