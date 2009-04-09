Дмитрий Медведев посетил приемную, где ему дважды в год придется лично общаться с жалобщиками

"За один день к нам приходят около 250 человек, - рассказывает Егоров, - беседа с одним посетителем занимает около 20 минут". "В основном люди обращаются к нам с личными вопросами, но, например, накануне сюда приходил гражданин со своими предложениями о том, как он видит решение экономических проблем страны", - сказал консультант. "Это и юридическая, и житейская консультация", - считает сотрудник приемной.