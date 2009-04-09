Дмитрий Медведев посетил приемную, где ему дважды в год придется лично общаться с жалобщиками

Как сообщает ИТАР-ТАСС, все желающие могут прийти по этому адресу со своими обращениями, пожеланиями и предложениями со вторника по субботу с 9:30 до 16:45.
Президент не реже двух раз в год будет появляться в приемной и лично общаться с авторами писем, пообещали в пресс-службе главы государства. С такой же периодичностью граждан должны будут принимать все помощники президента, глава администрации и его замы.
Прием граждан будет осуществляться не только лично, но и в режиме видеоконференции. В кабинете президента есть спутниковая связь с региональными отделениями этой главной приемной. Дмитрий Медведев в прошлом неоднократно проводил совещания с руководителями регионов через конференц-связь.
Изменив формат общения с народом, Дмитрий Медведев пытается привлечь внимание региональных и федеральных властей к выполнению его поручений и к необходимости уделять больше внимания проблемам людей.
В приемной работают юристы, социологи, психологи и медики. Каждый посетитель в порядке электронной очереди попадает к консультантам. Возможно, те, кто уже написал Медведеву, смогут попасть на примем лично к нему. "Граждане заполняют специальное заявление, в котором объясняют причину своего прихода, и, если это необходимо, ждут его в специальной зоне отдыха", - поясняет специалист приемной Вячеслав Егоров.
"За один день к нам приходят около 250 человек, - рассказывает Егоров, - беседа с одним посетителем занимает около 20 минут". "В основном люди обращаются к нам с личными вопросами, но, например, накануне сюда приходил гражданин со своими предложениями о том, как он видит решение экономических проблем страны", - сказал консультант. "Это и юридическая, и житейская консультация", - считает сотрудник приемной.
На имя главы государства ежедневно поступает от 2,5 до 3 тыс. писем, телеграмм, интернет-обращений. Они содержат не только личные просьбы, но и предложения о борьбе с финансовым кризисом, о совершенствовании деятельности органов власти. В прошлом году Медведеву пришло 500 тыс. реальных и около 400 тыс. электронных писем, указывает референт управления президента по обращениям граждан Вячеслав Якушев.
10% обращений граждан посвящены вопросам промышленности, строительства, сельского хозяйства и других отраслей экономики и рынка труда. При этом, более 13% писем - проблемам жилищно-коммунальной сферы, свыше 12% касается совершенствования социальной защиты граждан, пенсий. Более 16% писем посвящены работе правоохранительных органов.
Наиболее активные авторы писем - ветераны войны, труда, военной службы, а также рабочие, предприниматели, фермеры. Кризисные явления наложили отпечаток на социальный состав почты: около 3,5 тыс. заявлений получено от граждан, потерявших работу.
Каждое обращение строго отлеживается, заверяют сотрудники приемной. Ожидается, что данные о работе с посетителями приемной будут появляться на официальном сайте главы государства.