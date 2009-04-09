Число погибших при землетрясении в Италии превысило 270 человек

Работы по разбору завалов в четверг рано утром были приостановлены из-за новой серии подземных толчков магнитудой до 5,2. Повторное землетрясение, зафиксированное 9 апреля в 2:53 по местному времени, привело к обрушению нескольких зданий в регионе Абруццо, однако данных о новых жертвах пока не поступало. За последние 24 часа спасателям не удалось обнаружить ни одного выжившего, однако работы по разбору завалов будут продолжаться как минимум до 12 апреля.