Число погибших при землетрясении в Италии превысило 270 человек

Работы по разбору завалов в четверг рано утром были приостановлены из-за новой серии подземных толчков магнитудой до 5,2. Повторное землетрясение, зафиксированное 9 апреля в 2:53 по местному времени, привело к обрушению нескольких зданий в регионе Абруццо, однако данных о новых жертвах пока не поступало. За последние 24 часа спасателям не удалось обнаружить ни одного выжившего, однако работы по разбору завалов будут продолжаться как минимум до 12 апреля.
Рано утром 7 апреля в центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой до 6,7. Эпицентр подземных толчков находился около столицы региона Абруццо - города Аквила. В результате землетрясения в Аквиле и ближайших населенных пунктах разрушены около 10 тысяч зданий, в том числе имевших историческую ценность. Без крова, по состоянию на вечер среды, оставались около 17 тысяч человек. Их временно разместили в палаточных городках, гостиницах или у родственников.
Премьер-министр Сильвио Берлускони ввел в Италии режим чрезвычайного положения. На ликвидацию последствий землетрясения из госбюджеты выделено 30 миллионов долларов. Кампании по сбору средств для пострадавших от землетрясения в Италии организованы во многих странах мира, в том числе в США и Канаде. Ущерб от землетрясения, по данным итальянских властей, превышает 1,5 миллиарда евро.
В числе погибших в результате землетрясения в центральной Италии два гражданина Украины. Россиян в списках погибших и пострадавших, по данным российских дипломатов, нет.