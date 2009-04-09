Автомобильный рынок России обновил печальный рекорд падения

Ассоциация европейского бизнеса (AEB), ведущая мониторинг российского авторынка, сообщила, что продажи новых легковых машин всех марок рухнули в прошедшем месяце на 47%, составив 119 778 единиц.
В январе и феврале снижение рынка составило соответственно 33 и 38%. За весь первый квартал автопроизводители реализовали всего 387 843 машины - на 40% меньше, чем в январе-марте 2008 года. "Ограничение доступности кредитных ресурсов, высокие процентные ставки по кредитам, девальвация рубля и повышение таможенных пошлин, в совокупности повлекшие за собой повышение цен, объявленное недавно многими марками", - перечислила ассоциация причины обвала.
"Исходя из тенденций российского автомобильного рынка в первом квартале этого года, можно ожидать дальнейшего снижения его показателей", - заявил вице-президент AEB Мартин Ян. Ассоциация уже снизила свой прогноз продаж на 2009 год с прежних 1,9 до 1,7 млн. машин. В минувшем году в России было продано 2,84 млн. легковушек. По данным AEB, продажи основных российских производителей - АвтоВАЗа и ГАЗа - упали в первом квартале соответственно на 39 и 63%.