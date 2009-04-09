20 квартир решат проблемы дольщиков ООО "Стройтехногрупп"?

Митинги, пикеты и возмущенные взгляды дольщиков – уже не новость для Тюмени.
Граждане, с октября 2006 года вложившие деньги в долевое строительство жилого комплекса в поселке ММС, застройщиком которых выступало «ООО «Стройтехногрупп», сейчас обивают пороги Тюменской администрации, судов и других инстанций, в поисках ответа на один единственный вопрос: когда у них будет своя жилплощадь, за которую они уже заплатили сполна и денег, и нервов?
Чтобы достроить объект на счете фирмы денег нет. По компании-застройщику в настоящий момент идет процедура банкротства, а 214 Закон настолько несовершенен, что в случае с обманутыми дольщиками просто нет ответа.
Где же план застройки объекта на ММС?
После декабрьского митинга дольщикам был предложен план реанимации стройки, который был активен до марта сего года, но, увы, никаких действий по нему дольщики не отметили.
Новый генплан застройки до сих пор в стадии согласования. Чтобы привлечь инвесторов на объект, на месте пяти домов, строительство по которым еще не начато, а деньги давно получены, было предложено выстроить монолитно-каркасные 14-этажные дома, однако границы земельного участка под строительство не совпали с проектами домов. «Уже месяц документы по утверждению нового генплана ходят по инстанциям, но толку до сих пор нет» - отмечает представитель инициативной группы дольщиков.
Имя инвестора остается неизвестным...
Дольщики «ООО «Стройтехногрупп» не сидят на месте и стараются привлечь инвесторов самостоятельно. Как сообщил представитель инициативной группы, они лично уже привели пару компаний-застройщиков, но после разговора по проблемам объекта с государственными структурами, найденные инвесторы вновь испаряются. «Видимо, не устраивают условия» - отмечают дольщики.
Отметим, что на прошедшем накануне заседании антикризисного штаба вице-губернатор Сергей Сарычев заявил, что для завершения строительства объектов «Стройтехногрупп» найдены потенциальные инвесторы. Земля, где стоят долгострои, им будет передана безвозмездно.
20 квартир решат ли проблему дольщиков?
Одним из вариантов сдвигания строительства с мертвой точки, областные власти также рассматривают варианты выкупа двадцати квартир. Однако дольщики не в восторге от этого варианта.
«Дольщиков «Стройтехногруппа» 418. Дак кому достанутся эти 20 квартир? Первыми на очередь стоят, конечно, молодые семьи, которых 24. Только чем отличаются граждане, заплатившие деньги за приобретаемое жилье? Мы все в одинаковом положении и неважно кто, по какой программе и откуда взял денег – страдаем одинаково! По какому принципу пойдет деление этих двадцати квартир – непонятно. Люди в напряженном состоянии просто перестреляют друг друга!» - уверены дольщики нерадивого застройщика.
Напомним, что по данным представителя инициативной группы дольщиков, «ООО «Стройтехногрупп» застраивала несколько домов в поселке ММС г. Тюмени: ГП-1 (построено 1,5 этажа), ГП-2 (построено 3,5 этажа), ГП-3 (коробка с окнами), ГП-7 (коробка без окон). Объекты ГП-4,5,6,8,9 - строительство не начато, квартиры продавалась по предварительным договорам».
На сегодняшний момент дольщики не видят четкого решения проблемного объекта ООО «Стройтехногрупп», поэтому, скорее всего, Тюмень ожидают новые митинги и пикеты.
Евгения Ноговицина