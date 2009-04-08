Житель Тюменской области застрелил своего дядю из ружья

Между родственниками началась ссора, в ходе которой они вышли на улицу. Во время конфликта, племянник повалил дядю на землю, после чего взял ружьё и с близкого расстояния выстрелил ему в грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.