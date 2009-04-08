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Житель Тюменской области застрелил своего дядю из ружья

8 апреля 2009, 12:31
Тюменским межрайонным следственным отделом привлечён к уголовной ответственности 21-летний Диннур Сабитов, обвиняемый в совершении убийства.

Как установлено следствием, ночью 15 февраля 2009 года ранее судимый за преступление против собственности Сабитов, находясь в доме своего 51-летнего дяди по ул. Свободы деревни Кускургуль Нижнетавдинского района, решил пострелять из ружья. Увидев, что племянник взял оружие, одноствольное охотничье ружьё ИЖ-18, и зарядил его патроном, снаряженным картечью, хозяин потребовал вернуть его на место.

Между родственниками началась ссора, в ходе которой они вышли на улицу. Во время конфликта, племянник повалил дядю на землю, после чего взял ружьё и с близкого расстояния выстрелил ему в грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

По «горячим следам» Сабитов был задержан и по решению суда, рассмотревшего ходатайство следователя, заключён под стражу.

Органами предварительного следствия ему предъявлено обвинение в убийстве, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.

Расследование уголовного дела завершается, в ближайшее время оно будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

#Новости#Убийства#Тюменская область#Таня#Происшествия
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