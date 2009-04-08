За медали Олимпиады-2010 поборются 40 россиян

«Исходя из тех результатов, которые показывают наши спортсмены, за медали в Ванкувере имеют возможность бороться около 40 спортсменов, — сказал Тягачев во вторник после заседания исполкома ОКР, посвященного подготовке к Олимпиаде. — Это те спортсмены, которые на чемпионатах мира занимают места в первой шестерке».
По словам президента ОКР, «к тем спортсменам, которые претендуют на медали, будет создано особое отношение», но при этом дисциплина должна соблюдаться во всех сборных командах.
«Не должно быть никакой самодеятельности, должен быть один командир — главный тренер. С него спрос, и без его разрешения не могут в команду входить отдельные спортсмены, которые хотели бы тренироваться индивидуально», — сказал Тягачев.
Комментируя неутешительные результаты российских спортсменов в зимних олимпийских дисциплинах, которые завоевали на чемпионатах мира сезона 2008/09 лишь три золотые медали (две в биатлоне и одна — в фигурном катании), Тягачев заверил, что «к Олимпиаде ситуация изменится» в лучшую сторону.
«По итогам чемпионатов мира у нас всего три золотые медали, но объективно мы это количество можем увеличить, — отметил он. — Да, по сравнению с прошлой Олимпиадой мы идем с большими потерями, отстаем на четыре медали. Это связано с тем, что многие спортсмены закончили выступление в профессиональном спорте, а молодежь еще не доросла до таких стартов, как чемпионаты мира. Но на Олимпиаде будет все по-другому, так как эти спортсмены уже набираются опыта».
«Здесь нужно нацеливать каждого спортсмена в каждом виде спорта на высокие результаты. Если наши сноубордисты могут выигрывать этапы Кубка мира, значит, могут выиграть и Олимпиаду», — добавил глава ОКР.
На зимней Олимпиаде-2006 в Турине сборная России заняла четвертое место в командном зачете, завоевав 22 медали, из которых восемь — высшего достоинства.