За медали Олимпиады-2010 поборются 40 россиян

«По итогам чемпионатов мира у нас всего три золотые медали, но объективно мы это количество можем увеличить, — отметил он. — Да, по сравнению с прошлой Олимпиадой мы идем с большими потерями, отстаем на четыре медали. Это связано с тем, что многие спортсмены закончили выступление в профессиональном спорте, а молодежь еще не доросла до таких стартов, как чемпионаты мира. Но на Олимпиаде будет все по-другому, так как эти спортсмены уже набираются опыта».