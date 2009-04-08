В Тюменской области начинаются открытые аукционы по продаже земли

До этого момента операциями с земельными участками занималось государственное учреждение «Фонд имущества Тюменской области». При этом гражданин, победивший в аукционе, получал право заключения договора аренды на понравившийся участок. Если в течение трех лет на участке не возводился дом или другое сооружение, в соответствии с назначением участка, районная администрация получала право изъятия земли. Сейчас речь идет об оформлении земли в собственность, что, по мнению районных властей, должно повысить интерес к аукционам.