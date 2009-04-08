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В Тюменской области начинаются открытые аукционы по продаже земли

8 апреля 2009, 16:22
Администрация Тюменского района начинает открытые аукционы по продаже земли в собственность. Об этом сообщил начальник Управления земельных ресурсов Иван Марьин.
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Тюмень

Торги будут проходить в здании районной администрации в форме открытых аукционов.

До этого момента операциями с земельными участками занималось государственное учреждение «Фонд имущества Тюменской области». При этом гражданин, победивший в аукционе, получал право заключения договора аренды на понравившийся участок. Если в течение трех лет на участке не возводился дом или другое сооружение, в соответствии с назначением участка, районная администрация получала право изъятия земли. Сейчас речь идет об оформлении земли в собственность, что, по мнению районных властей, должно повысить интерес к аукционам.

Отметим, что в прошлом году в администрацию Тюменского района поступило порядка 3 000 заявлений с просьбами о предоставлении земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Более половины из них были удовлетворены.

Как сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе администрации Тюменского района, в этом году администрация района намерена предоставить гражданам не менее 1 500 участков под индивидуальное жилищное строительство. Кроме того, на торги, которые пройдут в мае-июне, будут выставлены участки под комплексную жилищную застройку, возведение объектов придорожного сервиса и под другие нужды.

#Новости#Тюмень#Аукцион#Ксения#Экономика
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