В Тюмени вспомнят жертв Чернобыльской аварии

Оно пройдет в 11 часов, в актовом зале облсовпрофа (ул. Хохрякова, 50). На собрание приглашены представители департамента социального развития, здравоохранения, областного военкомата. Организация «Союз Чернобыль» была создана в 1991 году и насчитывает сейчас более тысячи человек, пострадавших от Чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф. Контактный телефон: 8-922-474-86-54, Василий Степанович Удовиченко.
В апреле 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая радиационная катастрофа, повлекшая массовые человеческие жертвы.
Радиационному загрязнению подверглись 19 российских регионов, три четверти территории Европы, включая Украину и Белоруссию. В ликвидации последствий аварии были задействованы 40 министерств и ведомств бывшего Советского Союза. От радиационного заражения пострадало более 200 тысяч россиян. По инициативе Совета глав государств СНГ ежегодно, 26 апреля, отмечается Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф.
В числе ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС было более тысячи жителей Тюмени и юга Тюменской области, из них 125 человек удостоены государственных наград за проявленные мужество и героизм. 193 человека умерли от радиационного заражения, 257 стали инвалидами, сообщает Nashgorod.ru отдел информации департамента информационной политики Тюменской области.
Закон «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС» был принят в 1991 году. По данным департамента социального развития Тюменской области, в настоящее время в регионе проживает 1627 граждан, пострадавших от воздействия радиационных аварий и катастроф.
В период с 1991 по 1999 годы в Тюмени и в области было создано более десяти общественных организаций из числа участников ликвидации радиационных аварий. 26 апреля они будут проводить в Тюмени мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф.