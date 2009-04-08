В Тюмени вспомнят жертв Чернобыльской аварии

Оно пройдет в 11 часов, в актовом зале облсовпрофа (ул. Хохрякова, 50). На собрание приглашены представители департамента социального развития, здравоохранения, областного военкомата. Организация «Союз Чернобыль» была создана в 1991 году и насчитывает сейчас более тысячи человек, пострадавших от Чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф. Контактный телефон: 8-922-474-86-54, Василий Степанович Удовиченко.