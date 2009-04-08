В Тюмени труп женщины пролежал в квартире почти год

В кошмар жизнь Владимира Габышева превратилась более чем пол года назад. О том, что за стенкой квартиры труп - говорило многое. В июле прошлого года 78-летняя соседка перестала открывать дверь, просить принести ей продукты и самое главное - одно из её окон всю зиму было открыто настежь. В дальнейшем именно эта деталь позволила избежать резкого трупного запаха.
Именно поэтому все инстанции, куда обращался сосед, ему отказывали: мол, запаха нет, значит не имеем права вскрывать квартиру.
В том, что женщина отошла в мир иной, не сомневался уже весь двор. В милиции отвечали - без заявления проникнуть на территорию частной собственности никто не может. Написать его вправе только родственник. Найти таковых соседям не удалось. В свою личную жизнь усопшая бабушка никого не посвящала - круг замкнулся.
И лишь спустя 9 месяцев дело сдвинулось с мертвой точки. Одна из соседок написала письмо на сайт главы областного центра. Чиновники взяли на себя расходы МЧС. С помощью альпинистского снаряжения спасатели подтвердили - в квартире труп.
Как рассказал спасатель ТОСЭР МЧС по Тюменской области Евгений Головенских, перед спасателями предстала шокирующая картина – труп женщины за столь долгое время почти мумифицировался.
Как удалось выяснить журналистам ГТРК «Регион-Тюмень», многострадальную бабушку звали Колодяжная Александра Васильевна, 1931 года рождения. В её квартире найдено письмо с обратным адресом из Новосибирска. Сейчас это единственная зацепка, чтобы найти родственников.