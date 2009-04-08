В Тюмени труп женщины пролежал в квартире почти год

В кошмар жизнь Владимира Габышева превратилась более чем пол года назад. О том, что за стенкой квартиры труп - говорило многое. В июле прошлого года 78-летняя соседка перестала открывать дверь, просить принести ей продукты и самое главное - одно из её окон всю зиму было открыто настежь. В дальнейшем именно эта деталь позволила избежать резкого трупного запаха.