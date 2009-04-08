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В Тюмени труп женщины пролежал в квартире почти год

8 апреля 2009, 10:27
Шокирующий случай: тело 78-летней женщины пролежало в тюменской квартире почти год. Об этом догадывался весь двор. Но на просьбы открыть квартиру приходили только отписки - не имеем права. И только накануне спасатели достали тело.
Сюжет
Тюмень

В кошмар жизнь Владимира Габышева превратилась более чем пол года назад. О том, что за стенкой квартиры труп - говорило многое. В июле прошлого года 78-летняя соседка перестала открывать дверь, просить принести ей продукты и самое главное - одно из её окон всю зиму было открыто настежь. В дальнейшем именно эта деталь позволила избежать резкого трупного запаха.

Именно поэтому все инстанции, куда обращался сосед, ему отказывали: мол, запаха нет, значит не имеем права вскрывать квартиру.

В том, что женщина отошла в мир иной, не сомневался уже весь двор. В милиции отвечали - без заявления проникнуть на территорию частной собственности никто не может. Написать его вправе только родственник. Найти таковых соседям не удалось. В свою личную жизнь усопшая бабушка никого не посвящала - круг замкнулся.

И лишь спустя 9 месяцев дело сдвинулось с мертвой точки. Одна из соседок написала письмо на сайт главы областного центра. Чиновники взяли на себя расходы МЧС. С помощью альпинистского снаряжения спасатели подтвердили - в квартире труп.

Как рассказал спасатель ТОСЭР МЧС по Тюменской области Евгений Головенских, перед спасателями предстала шокирующая картина – труп женщины за столь долгое время почти мумифицировался.

Как удалось выяснить журналистам ГТРК «Регион-Тюмень», многострадальную бабушку звали Колодяжная Александра Васильевна, 1931 года рождения. В её квартире найдено письмо с обратным адресом из Новосибирска. Сейчас это единственная зацепка, чтобы найти родственников.

#Новости#Трагедии#Тюмень#Таня#Происшествия
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