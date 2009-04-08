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В Тюмени сотрудник ГИБДД потребовал у пьяного водителя 10 тысяч рублей

8 апреля 2009, 11:17
Следственным отделом по Ленинскому округу Тюмени привлечён к уголовной ответственности 27-летний сотрудник ГИБДД, обвиняемый в получении взятки.
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Тюмень

Об этом сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.

Как установлено следствием, в ночь на 3 апреля 2009 года инспектор специализированной роты оперативного реагирования ДПС ГИБДД ГУВД по Тюменской области находился на 12-часовом дежурстве на перекрёстке улиц 50 лет Октября и Мельникайте Тюмени.

Около 03 часов старший лейтенант милиции увидел двигавшийся по ул. 50 лет Октября автомобиль «Опель Астра» и, заподозрив, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, остановил его и предложил пройти освидетельствование.

Находясь в салоне служебного автомобиля, инспектор предложил правонарушителю за незаконное денежное вознаграждение в сумме 10 тысяч рублей не составлять в отношении него административный протокол, на что водитель, действительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, согласился. Получив от автовладельца 2 тысячи рублей, сотрудник ДПС потребовал привезти оставшуюся часть ему на работу вечером того же дня.

Об этом стало известно правоохранительным органам. В ходе спецмероприятия, проведённого сотрудниками Управления собственной безопасности ГУВД по Тюменской области, милиционер был задержан после получения взятки около здания ГИБДД по ул. Одесской Тюмени около 20 часов 3 апреля текущего года.

Органами предварительного следствия офицеру милиции предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)).

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Следователем проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего и закрепление собранных доказательств.

#Новости#Взятки#Тюмень#Таня#Происшествия
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