В Тюмени сотрудник ГИБДД потребовал у пьяного водителя 10 тысяч рублей

Находясь в салоне служебного автомобиля, инспектор предложил правонарушителю за незаконное денежное вознаграждение в сумме 10 тысяч рублей не составлять в отношении него административный протокол, на что водитель, действительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, согласился. Получив от автовладельца 2 тысячи рублей, сотрудник ДПС потребовал привезти оставшуюся часть ему на работу вечером того же дня.