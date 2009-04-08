В Тюмени молочные переработчики под подозрением в установлении монопольно-низкой цены

Об этом на заседании общественно-консультативного совета, который состоялся 7 апреля 2009 года при Управлении Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области, заявил Дмитрий Шалабодов – председатель совета - руководитель управления. Он пояснил, что заводы, занимающие существенную долю на данном сегменте рынка, возможно злоупотребляют своим доминирующим положением и закупают молоко у сельчан по одинаково низкой цене.
«В связи с ограниченным кругом покупателей молока сельхозпроизводетель не может на конкурентной основе продать свой товар за справедливую цену», - сказал на совете Дмитрий Шалабодов.
Отметим, по результатам проведенного сотрудниками антимонопольной службы обзора состояния конкурентной среды рынка молока, на территории Тюменской области действует три крупных молочных комбината: ОАО «Компания «Юнимилк» с долей 52%, ОАО Комбинат маслосыр «Ишимский» - доля 14,3% и ЗАО «Ситниковский МКК» - его доля 11,9%. Совокупная доля этих переработчиков составляет 70%. Таким образом, положение каждого из них определяется как доминирующее, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Тюменское УФАС России.
Всего же в регионе по данным Департамента АПК Тюменской области действует 21 молокоперерабатывающее предприятие и только 5 из них имеют свою сырьевую базу. Остальные переработчики закупают молоко у граждан, имеющих личные подсобные хозяйства и у сельхозпроизводителей. Большинство переработчиков производят закуп молока на территориях одного-трех муниципальных образований. При этом на данном товарном рынке количество продавцов молока значительно превышает количество покупателей.
Стоит отметить, что по данным обзора, расходы предприятий на закупку молочного сырья составляют от 50 до 80%. Часть затрат покрывает государственная субсидия.
В завершении обсуждения данной темы члены совета порекомендовали сотрудникам антимонопольной службы продолжать работу в данном направлении.
Дополнительную информацию можно получить в пресс-службе Тюменского УФАС России по телефону: 63-41-67.