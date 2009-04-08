В Тюмени молочные переработчики под подозрением в установлении монопольно-низкой цены

Всего же в регионе по данным Департамента АПК Тюменской области действует 21 молокоперерабатывающее предприятие и только 5 из них имеют свою сырьевую базу. Остальные переработчики закупают молоко у граждан, имеющих личные подсобные хозяйства и у сельхозпроизводителей. Большинство переработчиков производят закуп молока на территориях одного-трех муниципальных образований. При этом на данном товарном рынке количество продавцов молока значительно превышает количество покупателей.