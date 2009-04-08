Тюменские ветераны разгромили молодежь в шахматы

В Тюмени состоялась матчевая встреча по быстрым шахматам. В поединке ветераны сражались со сборной молодёжи, в которую входили и совсем юные игроки. Баталии развернулись на 33 досках. На каждой состоялось по две игры.