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Тюменские ветераны разгромили молодежь в шахматы

8 апреля 2009, 14:16
В Тюмени состоялась матчевая встреча по быстрым шахматам. В поединке ветераны сражались со сборной молодёжи, в которую входили и совсем юные игроки. Баталии развернулись на 33 досках. На каждой состоялось по две игры.

Ветераны одержали уверенную победу с общим счётом 49:17.

На первой доске вели борьбу международный гроссмейстер Николай Черкасов и серебряный призёр первенства Европы Александр Копылов. Первая партия завершилась ничейным результатом. Во второй победил Копылов.

Юный Даниил Юффа, который готовится к первенству России, сумел одолеть по сумме двух партий (1,5:0,5) Геннадия Ревнивых, выигравшего открытый турнир на Кубок мэра Ялуторовска.

Однако во многих других встречах опытные участники взяли верх над молодыми шахматистами.

#Новости#Шахматы#Спорт#Ксения
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