Тюменские ветераны разгромили молодежь в шахматы

Ветераны одержали уверенную победу с общим счётом 49:17.
На первой доске вели борьбу международный гроссмейстер Николай Черкасов и серебряный призёр первенства Европы Александр Копылов. Первая партия завершилась ничейным результатом. Во второй победил Копылов.
Юный Даниил Юффа, который готовится к первенству России, сумел одолеть по сумме двух партий (1,5:0,5) Геннадия Ревнивых, выигравшего открытый турнир на Кубок мэра Ялуторовска.
Однако во многих других встречах опытные участники взяли верх над молодыми шахматистами.