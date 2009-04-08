Тюменские работодатели завершают прием заявок на привлечение иностранных работников

Департамент занятости населения Тюменской области напоминает, что в соответствии с Правилами, определяющими потребности в привлечении иностранных работников и формирования квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации, которые утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № 783 от 22.12.2006 г., работодателям, планирующим привлечение иностранной рабочей силы в 2010 году необходимо в срок до 1 мая 2009 года предоставить в уполномоченный орган исполнительной власти заявку на привлечение иностранных работников.