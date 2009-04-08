Тюменские работодатели завершают прием заявок на привлечение иностранных работников

Работодатели или заказчики работ (услуг) вправе привлекать и использовать для осуществления трудовой деятельности иностранных граждан.
В условиях складывающейся экономической ситуации наибольшую актуальность приобретают вопросы обеспечения контролируемого рынка труда иностранных граждан, обеспечения легализации привлечения иностранной рабочей силы, соблюдения работодателями норм миграционного, трудового законодательства и соблюдения приоритетного права российских граждан на замещение вакантных и создаваемых рабочих мест.
Департамент занятости населения Тюменской области напоминает, что в соответствии с Правилами, определяющими потребности в привлечении иностранных работников и формирования квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации, которые утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № 783 от 22.12.2006 г., работодателям, планирующим привлечение иностранной рабочей силы в 2010 году необходимо в срок до 1 мая 2009 года предоставить в уполномоченный орган исполнительной власти заявку на привлечение иностранных работников.
Уполномоченным органов, осуществляющим прием заявок от работодателей является департамент занятости населения Тюменской области, который находится по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 204 в, корпус 2.
Форма заявки определена Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 603 от 17.09.2007 года «Об утверждении формы заявки работодателей, заказчиков работ (услуг), в том числе иностранных граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, о потребности в рабочей силе для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест иностранными работниками».