Тюмень ждет открытие библиотеки XXI века

Директор ГБУ ТО «Управление капитального строительства» В. Грипас доложил о ходе общестроительных и монтажных работ. Было отмечено, что на сегодняшний день практически все строительные работы выполнены, производится отделка помещений и монтаж оборудования. Сдать здание Президентской Библиотеки планируется в конце мая 2009 года. Также были рассмотрены вопросы о внедрении программно-технического комплекса и о подготовке персонала для эффективного функционирования Тюменского регионального центра – филиала Президентской Библиотеки имени Б.Н. Ельцина.