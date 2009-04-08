Тюмень ждет открытие библиотеки XXI века

Подробности сообщает отдел информации департамента информационной политики.
Заседание провела заместитель губернатора Тюменской области Н. Шевчик. В нем приняли участие представители Управления делами Президента Российской Федерации, представители областного комитета по культуре, главного управления строительства.
Директор ГБУ ТО «Управление капитального строительства» В. Грипас доложил о ходе общестроительных и монтажных работ. Было отмечено, что на сегодняшний день практически все строительные работы выполнены, производится отделка помещений и монтаж оборудования. Сдать здание Президентской Библиотеки планируется в конце мая 2009 года. Также были рассмотрены вопросы о внедрении программно-технического комплекса и о подготовке персонала для эффективного функционирования Тюменского регионального центра – филиала Президентской Библиотеки имени Б.Н. Ельцина.
Обсуждались проблемы информационной безопасности при внедрении программно-технического комплекса, для их решения принимаются соответствующие меры.
В ходе тщательного отбора сформирована команда специалистов, отвечающих современным требованиям. Организована плановая работа по подготовке персонала, которая включает в себя тренинги, обучение в Российской национальной библиотеке, стажировку в пилотной зоне Президентской библиотеки в Санкт–Петербурге и многое другое.
Также на заседании оргкомитета говорилось о формировании регионального электронного контента. Сейчас проводится работа по оцифровке имеющихся материалов и документов. Как подчеркнула Наталья Шевчик, при формировании регионального электронного контента необходимо учесть ценность имеющихся документов и их уникальность.
Как было отмечено на заседании, предстоит проделать работу по настройке оборудования, сдаче в эксплуатацию систем управления электронным ресурсом Тюменского регионального центра. Но большая часть пути пройдена, и сейчас вся деятельность по запуску Тюменского регионального центра – филиала Президентской Библиотеки имени Б.Н. Ельцина вышла на финишную прямую.