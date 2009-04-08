Тоболяки отпразднуют католическую Пасху под звуки органа
8 апреля 2009, 14:17
Католический приход во главе с отцом Войцехом Матушевски приглашает тоболяков и гостей города в предстоящее воскресенье на концерт органной музыки, посвященной празднованию католической Пасхи.
В концерте примет участие муниципальный академический хор «Полемика», лауреат региональных, российских и зарубежных конкурсов, под управлением Евгения Кузнецкого. Мероприятие состоится в польском костеле Пресвятой Троицы, вход - свободный.