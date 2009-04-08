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Тоболяки отпразднуют католическую Пасху под звуки органа

8 апреля 2009, 14:17
Католический приход во главе с отцом Войцехом Матушевски приглашает тоболяков и гостей города в предстоящее воскресенье на концерт органной музыки, посвященной празднованию католической Пасхи.

В концерте примет участие муниципальный академический хор «Полемика», лауреат региональных, российских и зарубежных конкурсов, под управлением Евгения Кузнецкого. Мероприятие состоится в польском костеле Пресвятой Троицы, вход - свободный.

#Новости#Музыка#Таня#Культура
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