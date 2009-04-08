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"Тарас Бульба" стартовал со вторым результатом 2009 года

8 апреля 2009, 17:52
Фильм "Тарас Бульба", снятый по одноименной повести Николая Гоголя, за первые четыре дня проката в кинотеатрах России и Украины собрал более 238 миллионов рублей.

Как сообщается на официальном сайте компании "Централ Партнершип", в общей сложности картину посмотрели более полутора миллионов человек.

Таким образом, фильм показал второй результат по стартовым кассовым сборам в 2009 году. Лидерство сохранила первая часть "Обитаемого острова".

"Анализ аудитории фильма показал важную тенденцию. Значимость поднятой темы, масштабность съёмок, высокое мастерство режиссуры и актерских работ привлекли в кинотеатры не только молодежь, но и более взрослую аудиторию", - говорится в заявлении компании.

Автор сценария и режиссер картины Владимир Бортко. В ролях Богдан Ступка (Тарас Бульба), Владимир Вдовиченков (Остап), Игорь Петренко (Андрий), Магдалена Мельцаж (Эльжбета), Ада Роговцева (жена Бульбы), Борис Хмельницкий (Бородатый), Юрий Беляев (кошевой Кирдяга), Михаил Боярский (Мосий Шило) и другие актеры.

Напомним, что Владимир Бортко сообщил в одном из последних интервью, что во время съемок эпизода в Бахчисарае ему и членам съемочной группы угрожали убийством представители некоего "меджлиса". Что стало причиной этого инцидента, режиссер не уточнил.

В ряде областей Украины фильм вышел в прокат позже намеченного срока, так как копии картины, привезенные из России, были задержаны украинской таможней.

#Новости#Россия#Кино#Таня#Культура
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