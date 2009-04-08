"Тарас Бульба" стартовал со вторым результатом 2009 года

Напомним, что Владимир Бортко сообщил в одном из последних интервью, что во время съемок эпизода в Бахчисарае ему и членам съемочной группы угрожали убийством представители некоего "меджлиса". Что стало причиной этого инцидента, режиссер не уточнил.