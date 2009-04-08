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Студенты техникумов и колледжей Тюмени покажут знания на олимпиаде

8 апреля 2009, 16:37
9-10 апреля в Тюмени на базе пятнадцати образовательных учреждений пройдет олимпиада среди студентов среднего профессионального образования.
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Тюмень

Областная олимпиада среди студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования – это состязания в творческом применении знаний и умений по дисциплинам, изучаемым в образовательных учреждениях СПО, а также в профессиональной подготовленности будущих специалистов. Олимпиада проводится с целью совершенствования качества подготовки специалистов, повышения интереса к избранной специальности и выявления талантливой молодежи.

В этом году в олимпиаде примут участие более 300 человек. Она включает в себя состязания не только по общим гуманитарным и математическим дисциплинам, но и по специальным дисциплинам, связанным с будущей профессией.

Итоги будут подведены 9 апреля, а 10 апреля в 9.30 в Западно-Сибирском государственном колледже (ул. Рылеева, 34) состоится церемония закрытия.

На закрытии олимпиады победители будут награждены дипломами и ценными подарками. Также они могут быть освобождены от сдачи зачетов и экзаменов по соответствующей дисциплине, сообщает департамент образования и науки.

#Новости#Образование#Тюмень#Таня#Общество
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