Студенты техникумов и колледжей Тюмени покажут знания на олимпиаде

Областная олимпиада среди студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования – это состязания в творческом применении знаний и умений по дисциплинам, изучаемым в образовательных учреждениях СПО, а также в профессиональной подготовленности будущих специалистов. Олимпиада проводится с целью совершенствования качества подготовки специалистов, повышения интереса к избранной специальности и выявления талантливой молодежи.
В этом году в олимпиаде примут участие более 300 человек. Она включает в себя состязания не только по общим гуманитарным и математическим дисциплинам, но и по специальным дисциплинам, связанным с будущей профессией.
Итоги будут подведены 9 апреля, а 10 апреля в 9.30 в Западно-Сибирском государственном колледже (ул. Рылеева, 34) состоится церемония закрытия.
На закрытии олимпиады победители будут награждены дипломами и ценными подарками. Также они могут быть освобождены от сдачи зачетов и экзаменов по соответствующей дисциплине, сообщает департамент образования и науки.