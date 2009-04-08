Шарж в подарок - каждому тюменцу!

Обычай веселиться и обманывать друг друга 1 апреля существует во многих странах. "День смеха" отмечают, несмотря на то, что он не внесен ни в один официальный календарь знаменательных событий. У посетителей ТРЦ «Гудвин» будет возможность весело провести не только 1 день в году – в течение всего апреля по субботам, с 14.00 до 16.00, в торговом центре будет работать профессиональный шаржист Евгений Кран, ученик Николая Рачкова известного тюменского шаржиста. Все желающие смогут бесплатно получить дружеский шарж в подарок от «Гудвина». В общем, в «Месяц Смеха» просто невозможно будет уйти из «Гудвина» без отличного настроения и подарка на память!
4 апреля Евгений Кран работал в ТРЦ «Гудвин» первый день. В итоге за 2 часа 80 (!) человек получили в подарок свой шарж и возможность поднять себе настроение, что было очень важно в такой холодный и пасмурный день!
В общем, жители Тюмени еще раз получили подтверждение того, что «Гудвин» действительно центр притяжения! Центр притяжения веселых и позитивных!