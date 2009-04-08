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Сегодня на 8 октября погоду определяют

8 апреля 2009, 12:52
Сегодня - Собор Архангела Гавриила. Архангел Гавриил почитается за то, что он 7 апреля сообщил Деве Марии «благую весть». Собор отмечают два раза в год, еще и 26 июля.

Также сегодня день памяти преподобного Василия Нового. Преподобный Василий за преданность учению Христа был подвергнут жестоким истязаниям.

«На день Архангела Гавриила выверни оглобли из саней» - говорили наши предки. «Пряжа после Васильева дня не идет впрок».

Все, что ни родится на день Гавриила - уродливо и не споро.

Средний срок сокодвижения у березы. Развертывает почки душистый тополь. Раннее цветение красной вербы. Возобновление вегетации озимых.

Кусты крыжовника и черной смородины обливают кипятком от вредителей и от мучнистой росы. Если снег сошел, подкармливают азотом нарциссы, тюльпаны, снимают укрытия с лилий и пионов.

Какова погода 8 апреля, такова она будет и 8 октября, и наоборот.

#Новости#Народный календарь#Таня#Общество
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