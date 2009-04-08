Сегодня на 8 октября погоду определяют

Также сегодня день памяти преподобного Василия Нового. Преподобный Василий за преданность учению Христа был подвергнут жестоким истязаниям.
«На день Архангела Гавриила выверни оглобли из саней» - говорили наши предки. «Пряжа после Васильева дня не идет впрок».
Все, что ни родится на день Гавриила - уродливо и не споро.
Средний срок сокодвижения у березы. Развертывает почки душистый тополь. Раннее цветение красной вербы. Возобновление вегетации озимых.
Кусты крыжовника и черной смородины обливают кипятком от вредителей и от мучнистой росы. Если снег сошел, подкармливают азотом нарциссы, тюльпаны, снимают укрытия с лилий и пионов.
Какова погода 8 апреля, такова она будет и 8 октября, и наоборот.