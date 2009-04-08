Российские министры рассказали о своих автомобилях

Такие сведения содержатся в опубликованном на сайте правительства РФ отчете об имущественном положении и доходах членов правительства РФ и членов их семей за период с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2008 г.
Во владении Сергея Шойгу находится автомобиль ЗИМ ГАЗ-12 (1957 года выпуска). В совместной собственности первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова и его супруги Ольги – четыре автомобиля Mercedes-Benz (С350, G500, S600, SV221), Jaguar, ЗИЛ-41047 и автофургон Ford/Hymer Сamp.
Первый заместитель правительства РФ Виктор Зубков владеет автомобилями ГАЗ (1965 года выпуска) и Toyota, его супруга Зоя – легковым автомобилем Toyota. Жена заместителя председателя правительства РФ Александра Жукова Екатерина владеет Audi А6, жена вице-премьера РФ Сергея Иванова Ирина – Audi А4, вице-премьер – министр финансов РФ Алексей Кудрин владеет Audi А6, а его жена Ирина Тинтякова – Subaru Outback, вице-премьер РФ, руководитель аппарата правительства Сергей Собянин владеет Jeep Cherokee.
Министр регионального развития РФ Виктор Басаргин владеет автомобилем Lexus RX350, жена министра юстиции Александра Коновалова Мария Суслина – Porsche Cayenne. В совместном владении семьи министра транспорта РФ Игоря Левитина находятся два Mercedes-Benz (С350 и B200). Министр экономического развития РФ Эльвира Набиуллина владеет Jaguar S-Type, а ее муж Ярослав Кузьминов – Infiniti M35.
Во владении министра природных ресурсов и экологии РФ Юрия Трутнева находятся Porsche Cayenne, Porsche 911 и Volkswagen Touareg. Жена министра образования и науки РФ Андрея Фурсенко Надежда Смирнова владеет автомобилями Volvo S80 и Rover 75. Жена министра энергетики РФ Сергея Шматко Елена – Porsche Cayenne, Toyota Prado, Toyota Land Cruiser. Ни одной машины, согласно отчету об имущественном положении и доходах членов правительства РФ и членов их семей, не имеют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр промышленности и торговли РФ Виктор Христенко и министр связи и массовых коммуникаций РФ Игорь Щеголев.