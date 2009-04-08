Российские министры рассказали о своих автомобилях

Во владении министра природных ресурсов и экологии РФ Юрия Трутнева находятся Porsche Cayenne, Porsche 911 и Volkswagen Touareg. Жена министра образования и науки РФ Андрея Фурсенко Надежда Смирнова владеет автомобилями Volvo S80 и Rover 75. Жена министра энергетики РФ Сергея Шматко Елена – Porsche Cayenne, Toyota Prado, Toyota Land Cruiser. Ни одной машины, согласно отчету об имущественном положении и доходах членов правительства РФ и членов их семей, не имеют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр промышленности и торговли РФ Виктор Христенко и министр связи и массовых коммуникаций РФ Игорь Щеголев.