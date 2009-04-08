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Российская теннисистка получила медаль "За заслуги перед Отечеством"

8 апреля 2009, 13:28
Российская теннисистка Светлана Кузнецова получила медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Почетную награду спортсменке вручил вице-премьер России Александр Жуков.

В 2008 году Кузнецова в составе сборной России выиграла Кубок Федерации. В финале против сборной Испании Кузнецова выиграла две одиночные встречи. Россиянка победила Карлу Суарес-Наварро и Анабель Медину Гарригес.

Кузнецова принимала участие в Олимпийских играх 2008 года в Пекине, но уступила в первом раунде китаянке Ли На.

В начале апреля 2009 года Кузнецова вместе с француженкой Амели Моресмо стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами. В одиночном разряде Кузнецова в полуфинале уступила Виктории Азаренко из Белоруссии.

В рейтинге WTA по итогам 52 недель от 6 апреля 2009 года Кузнецова занимает девятое место. В активе россиянки 4308 рейтинговых очков. Первой ракеткой мира является американка Серена Уильямс, на счету которой 9132 очка.

8 апреля также были награждены Всероссийская федерация легкой атлетики, Федерация синхронного плавания, Федерация тенниса России и Всероссийская федерация художественной гимнастики. Они получили благодарственные письма от Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ за успешное выступление на Олимпиаде-2008.

#Новости#Ксения#Спорт
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