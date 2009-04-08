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Роскосмос поможет Центризбиркому усовершенствовать выборы

8 апреля 2009, 09:36
Центризбирком ведет переговоры с Федеральным космическим агентством о том, чтобы увеличить число регионов РФ, подключенных к ГАС "Выборы", сообщает "Коммерсант".

В частности, для этого – а также для передачи данных о голосовании на зарубежных участках – может быть использована спутниковая система "Гонец", являющаяся подсистемой ГЛОНАСС.

"Гонец" включает в себя 9 низкоорбитальных космических аппаратов и наземную инфраструктуру, состоящую из центра управления системой и трех региональных станций, распределенных по территории страны, сообщается на сайте спутниковой системы связи.

В 2007 году, перед выборами в Государственную Думу, были установлены спутниковые каналы связи ЦИКа с семью наиболее удаленными избиркомами: они расположены на Алтае, в Хакасии, в Забайкальском и Камчатском краях, в Магаданской области, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах, напоминает "Коммерсант". Связь с ними осуществляется через три спутника: "Экспресс-АМ1", "Экспресс-АМ33" и "Экспресс-АМ3". Центризбирком полагает, что пришло время увеличить число таких регионов.

По мнению члена Центризбиркома Геннадия Райкова, более активное использование спутниковых систем поможет сократить расходы на ГАС "Выборы". В год на ее функционирование из федерального бюджета поступает 1,7 миллиарда рублей.

Сейчас спутниковая система "Гонец" используется для обеспечения связи при ЧС, контроля газо- и нефтепроводов, сбора экологической и промышленной информации, мониторинга мирового океана и других целей.

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