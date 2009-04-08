Роскосмос поможет Центризбиркому усовершенствовать выборы

В 2007 году, перед выборами в Государственную Думу, были установлены спутниковые каналы связи ЦИКа с семью наиболее удаленными избиркомами: они расположены на Алтае, в Хакасии, в Забайкальском и Камчатском краях, в Магаданской области, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах, напоминает "Коммерсант". Связь с ними осуществляется через три спутника: "Экспресс-АМ1", "Экспресс-АМ33" и "Экспресс-АМ3". Центризбирком полагает, что пришло время увеличить число таких регионов.