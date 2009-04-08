Ради усиления работы на жилищном направлении: поселок Комарово

Что касается сегодняшнего положения дел на площадке и моих функциональных обязанностей, то, для меня как для строителя, тема вполне понятна, работа не нова. Как и на любом строительном объекте, в Комарово, по сути, следует наладить работу, организовать сам процесс строительства. Передо мной руководством сразу были поставлены ряд вопросов, которые необходимо решить, и как можно быстрее. Безусловно, для этого необходимо вникнуть в некоторые негативные моменты, возникшие на сегодня, посмотреть, как можно исправить ситуацию. Я, к сожалению, не волшебник. Моментально все решить не удастся. Вот и будем планомерно двигаться в обозначенных направлениях…