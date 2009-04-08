Ради усиления работы на жилищном направлении: поселок Комарово

Как прокомментировал данное событие начальник ГУС ТО Евгений Мискевич, это нельзя расценивать как понижение или повышение в должности – это стратегическое решение, связанное с необходимостью усиления работы управления в части завершения ряда проектов жилищного строительства, и в первую очередь – жилого района Комарово. Также к функциональным обязанностям нового заместителя начальника ГУС ТО относится тесная работа с Областным Фондом развития жилищного строительства и Управлением инспекции Государственного строительного надзора по Тюменской области.
Мы встретились с Александром Демченко и задали ряд традиционных вопросов.
- Александр Анатольевич, возложенные сегодня на Вас обязанности несколько отличаются от тех задач, которые Вам приходилось решать в последний год, работая в Департаменте стратегического развития. Насколько знакома Вам «новая работа»?
- Работа, в принципе, знакома. В Областном Фонде развития жилищного строительства проработал без малого 12 лет. Правда, проект Комарово курировать не приходилось. Занимался субсидиями и займами. Принимал непосредственное участие в разработке самих этих механизмов и в написании закона… Взаимодействовали с автономными округами по переселению северян в рамках программы «Сотрудничество», а также обеспечением жильем ветеранов, инвалидов и детей-сирот, вопросами газификации населенных пунктов юга области. В общем, работали по социальным программам. В последние годы добавились молодые семьи…
- Значит, Комарово для Вас – не очень-то знакомый объект?..
- Как сказать? С точки зрения обывателя, проект Комарово представлял для меня определенный интерес с самого начала. Информация, из которой можно было сделать представление об этом проекте, поступала и от коллег по фонду, и от граждан, которые собирались стать собственниками жилой недвижимости, строящейся на площадке Комарово, и от средств массовой информации. Не в лесу живем…
Что касается сегодняшнего положения дел на площадке и моих функциональных обязанностей, то, для меня как для строителя, тема вполне понятна, работа не нова. Как и на любом строительном объекте, в Комарово, по сути, следует наладить работу, организовать сам процесс строительства. Передо мной руководством сразу были поставлены ряд вопросов, которые необходимо решить, и как можно быстрее. Безусловно, для этого необходимо вникнуть в некоторые негативные моменты, возникшие на сегодня, посмотреть, как можно исправить ситуацию. Я, к сожалению, не волшебник. Моментально все решить не удастся. Вот и будем планомерно двигаться в обозначенных направлениях…
- Вы уже успели побывать в Комарово, пребывая в новом статусе?
- Конечно. В субботу на объекте было совещание по недостаткам, которые выявились у ряда «канадских» домов. Теперь необходимо разобраться, что же было сделано подрядчиками для устранения данных недостатков, и что можно еще предпринять. Пока к подрядчикам никаких штрафных санкций не применялось. Надеемся, что они исправят все допущенные недостатки в короткие сроки, и за свой счет. Хотелось бы, чтобы строители на совещания приходили уже с конкретными предложениями по решению конкретных проблем.
- Какого принципа руководства Вы придерживаетесь, Александр Анатольевич?
- Во всяком случае, не принципа «новой метлы». Я – за сохранение квалифицированных работоспособных кадров, традиций, которые сформировались в коллективе. Если есть какие-то недостатки в работе, стараюсь объяснить людям, по каким направлениям необходимо изменить принцип работы, на что обратить особое внимание. С теми, кто прислушивается к требованиям и исправляет допущенные ошибки, продолжаю работать. С теми, кто не придерживается поставленных условий – расстаюсь. Считаю, что это вполне демократичный подход - руководство с некоторыми элементами жесткости, но по справедливости.
Остается искренне пожелать успехов «новой административной единице» ГУС ТО в решении поставленных областью задач на пути обеспечения страждущих комфортным жильем. И тогда, «на недельку, до второго мы поедем в Комарово»… В гости к счастливым новоселам.
Александр Анатольевич Демченко
Родился 15 ноября 1972 года в городе Тюмени. Образование высшее – в 1995 году окончил Иркутскую государственную экономическую академию, факультет экономики и управления в строительстве, получив специальность инженера-экономиста.
По окончании вуза вернулся в Тюмень и начал трудиться в Областном фонде развития жилищного строительства Тюменской области. Проработав в этой организации почти 12 лет, прошел путь от менеджера и руководителя сектора до заместителя управляющего.
В январе 2008 года был назначен на должность директора Департамента стратегического развития Тюменской области. В настоящее время занимает должность заместителя начальника Главного управления строительства Тюменской области.
С.Ахмеднабиева