Политехнический колледж ТюмГНГУ приглашает на День отрытых дверей!

Пришедшим будет представлена самая достоверная информация о специальностях, нормативных сроках обучения, правилах приема документов. Двери колледжа открыты для молодых, талантливых ребят - будущих строителей, сварщиков, автомехаников и экономистов.
Справки по телефону: (3452) 24-48-02.
Добавим, что колледж ведет подготовку по 12 востребованным специальностям. Это единственное образовательное учреждение среднего профессионального образования в области, осуществляющее подготовку кадров строительного комплекса. В обучении применяются современные методы и инновационные технологии. Колледж имеет развитые связи с ведущими колледжами Уральского Федерального округа, с университетами Тюмени, с молодежной биржей труда. Выпускники колледжа имеют возможность продолжить обучение в Тюменском государственном нефтегазовом университете и других вузах.