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Политехнический колледж ТюмГНГУ приглашает на День отрытых дверей!

8 апреля 2009, 11:51
Политехнический колледж ТюмГНГУ приглашает 12 апреля на День отрытых дверей. Учащихся 9-ых, 11-ых классов, а также их родителей ждут 12 апреля в 10-00 по адресу ул. Холодильная, 85.
Сюжет
Тюмень

Пришедшим будет представлена самая достоверная информация о специальностях, нормативных сроках обучения, правилах приема документов. Двери колледжа открыты для молодых, талантливых ребят - будущих строителей, сварщиков, автомехаников и экономистов.

Справки по телефону: (3452) 24-48-02.

Добавим, что колледж ведет подготовку по 12 востребованным специальностям. Это единственное образовательное учреждение среднего профессионального образования в области, осуществляющее подготовку кадров строительного комплекса. В обучении применяются современные методы и инновационные технологии. Колледж имеет развитые связи с ведущими колледжами Уральского Федерального округа, с университетами Тюмени, с молодежной биржей труда. Выпускники колледжа имеют возможность продолжить обучение в Тюменском государственном нефтегазовом университете и других вузах.

#Новости#Образование#Тюмень#Таня#Общество
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