Политехнический колледж ТюмГНГУ приглашает на День отрытых дверей!

Добавим, что колледж ведет подготовку по 12 востребованным специальностям. Это единственное образовательное учреждение среднего профессионального образования в области, осуществляющее подготовку кадров строительного комплекса. В обучении применяются современные методы и инновационные технологии. Колледж имеет развитые связи с ведущими колледжами Уральского Федерального округа, с университетами Тюмени, с молодежной биржей труда. Выпускники колледжа имеют возможность продолжить обучение в Тюменском государственном нефтегазовом университете и других вузах.