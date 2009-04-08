Ориентация на клиента в Тюмени – дело частных клиник

Что такое клиентоориентированный подход, каковы его основные составляющие? По мнению участников пресс-клуба, лишь некоторые медицинские учреждения (в основном, частные) ориентированы на пациента. Также было высказано мнение «ориентированы, но на карман клиента». На вопрос, что такое клиентоориентированность, ответы были самые разные. Большая часть участников понимает под этим понятием индивидуальный подход врача и администрации медицинского учреждения. Многие подразумевают высокое качество сервиса. И совсем в небольшом количестве прозвучал ответ о программах лояльности (скидках, бонусах, дисконтных картах и пр.). Среди медицинских учреждений г. Тюмени, ориентированных на пациента, участники назвали в основном стоматологические клиники и учреждения родовспоможения.
Основной проблемой, мешающей и клиенту, и сотруднику медицинской компании, остаться довольными, мешают длинные очереди и обоюдная недоброжелательность. Особенно тяжелая ситуация наблюдается в муниципальных клиниках, где поток посетителей больше, а зарплата у персонала – меньше. Многоканальные телефоны и терминалы для записи на прием не спасают. Как пояснил заместитель главного врача ООО «Поликлиника консультативно-диагностическая имени Е.М. Нигинского» Владимир Евдокимов, корень проблемы кроется в нехватке специалистов, поэтому запись зачастую ведется на месяц вперед.
Тем не менее, будущее у высококачественного сервиса в Тюмени есть. В этом уверен доктор медицинских наук, оперирующий ортопед-травматолог высшей категории Рафис Ахметьянов. Нет ничего невозможного, ведь усиленные тренировки и хорошая мотивация даже сборную России привели к победе в четвертьфинале Европы.