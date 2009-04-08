Ориентация на клиента в Тюмени – дело частных клиник

Что такое клиентоориентированный подход, каковы его основные составляющие? По мнению участников пресс-клуба, лишь некоторые медицинские учреждения (в основном, частные) ориентированы на пациента. Также было высказано мнение «ориентированы, но на карман клиента». На вопрос, что такое клиентоориентированность, ответы были самые разные. Большая часть участников понимает под этим понятием индивидуальный подход врача и администрации медицинского учреждения. Многие подразумевают высокое качество сервиса. И совсем в небольшом количестве прозвучал ответ о программах лояльности (скидках, бонусах, дисконтных картах и пр.). Среди медицинских учреждений г. Тюмени, ориентированных на пациента, участники назвали в основном стоматологические клиники и учреждения родовспоможения.