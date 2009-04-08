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Новые налоги в бюджет-2009 не войдут

8 апреля 2009, 09:31
Новые налоги в пересмотренный вариант бюджета России на 2009 год не войдут. Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В частности, не будет введен налог на финансовые операции.
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Бюджет

Ранее российские СМИ сообщали о том, что Федеральная налоговая служба (ФНС) предложила ввести в России новый налог в 0,5 процента на все финансовые операции юридических лиц. Дополнительные доходы бюджета от данного нововведения оценены налоговиками в 400 миллиардов рублей.

Кроме налога на банковские операции ФНС предложила еще несколько мер общей величиной в триллион рублей. В числе прочего налоговики рекомендовали продлить сроки взыскания налоговой задолженности с года до трех лет.

Шувалов также сообщил, что правительство в ближайшее время не будет принимать решение о введение дифференцированного налога с физических лиц. Ранее в пользу сохранения плоской шкалы налога в ближайшем будущем высказался премьер-министр Владимир Путин, выступая перед Госдумой.

Напомним, что бюджет на 2009-2011 годы был изменен из-за ухудшения конъюнктуры и экономического кризиса в России и мире. Измененный вариант бюджета был принят Государственной Думой 6 апреля в первом чтении. Дефицит бюджета составит 3 триллиона рублей, что является рекордом в истории страны

#Новости#Бюджет#Налоги#Россия#Ксения#Экономика
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