Новые налоги в бюджет-2009 не войдут

Новые налоги в пересмотренный вариант бюджета России на 2009 год не войдут. Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В частности, не будет введен налог на финансовые операции.

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