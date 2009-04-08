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Нанесение макияжа улучшает осанку и координацию движений

8 апреля 2009, 13:14
Французские ученые обнаружили, что ежедневное нанесение макияжа улучшает чувство равновесия и координацию движений, тем самым играя роль своеобразной гимнастики. Поэтому пожилые женщины, которые привыкли пользоваться декоративной косметикой ежедневно, реже падают и имеют лучшую осанку.

В исследовании, проведенном в Университете Сент-Этьен, приняли участие 100 женщин в возрасте от 65 до 85 лет. Любопытно, что изначально изучалось влияние макияжа на самооценку. Одна из серий экспериментов включала оценку осанки и центра тяжести тела участниц с помощью специальных ремней и стелек.

Выяснилось, что женщины, которые регулярно наносят даже небольшое количество макияжа, гораздо увереннее стоят на ногах и имеют лучшую осанку, чем не пользующиеся косметикой.

По словам руководителя исследования, сотрудницы компании L'Oreal Патрисии Пино (Patricia Pineau), результаты работы свидетельствуют, что привычка наносить косметику может уберечь женщин от падений в пожилом возрасте. Опасность падений обусловлена тем, что в этом возрасте, с одной стороны, ухудшается равновесие и координация движений, а с другой – снижается прочность костей, и подвергаются возрастным изменениям мышцы и связки. Это часто приводит к переломам, которые могут представлять опасность для жизни. Так, перелом шейки бедра у людей старше 65 лет в 20 процентах случаев приводит к смерти в течение года.

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