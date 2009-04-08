Нанесение макияжа улучшает осанку и координацию движений

По словам руководителя исследования, сотрудницы компании L'Oreal Патрисии Пино (Patricia Pineau), результаты работы свидетельствуют, что привычка наносить косметику может уберечь женщин от падений в пожилом возрасте. Опасность падений обусловлена тем, что в этом возрасте, с одной стороны, ухудшается равновесие и координация движений, а с другой – снижается прочность костей, и подвергаются возрастным изменениям мышцы и связки. Это часто приводит к переломам, которые могут представлять опасность для жизни. Так, перелом шейки бедра у людей старше 65 лет в 20 процентах случаев приводит к смерти в течение года.