На Тюменском отделении СвЖД пассажирские вагоны готовят к лету

Кроме того, будет произведена покраска кузовов, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Тюменского отделения СвЖД.
Всего для обеспечения летних пассажирских перевозок на Тюменском участке необходимо подготовить 190 вагонов. Из них 80 вагонов оборудованы кондиционерами, которые в ходе подготовки вагонов к летнему сезону также будут протестированы и включены в работу. Вагоны, оборудованные экологически чистыми туалетными комплексами, также пройдут соответствующую подготовку.
В настоящее время подготовка вагонов уже начата. 45 вагонов прошли техническое обслуживание и готовы к эксплуатации. Основные работы будут завершены к 31 мая 2009 года.
Традиционно, в период летних пассажирских перевозок, при формировании поезда в его состав включают около 15 пассажирских вагонов, так называемые максимальные схемы составов. Это значит, что все подготовленные к летним перевозкам вагоны будут в течение трех месяцев активно эксплуатироваться. А значит, их качественная подготовка к работе – залог успешного отдыха пассажиров.