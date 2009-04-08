На Тюменском отделении СвЖД пассажирские вагоны готовят к лету

Традиционно, в период летних пассажирских перевозок, при формировании поезда в его состав включают около 15 пассажирских вагонов, так называемые максимальные схемы составов. Это значит, что все подготовленные к летним перевозкам вагоны будут в течение трех месяцев активно эксплуатироваться. А значит, их качественная подготовка к работе – залог успешного отдыха пассажиров.