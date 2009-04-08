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На Тюменском отделении СвЖД пассажирские вагоны готовят к лету

8 апреля 2009, 14:31
Комплексные работы по весеннему техническому обслуживанию подвижного состава включают в себя комиссионный осмотр и подготовку ходовых частей и приборов, профилактический ремонт и осмотр электрооборудования, открытие и очистку окон, перевод вентиляции на летний режим.
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Тюмень

Кроме того, будет произведена покраска кузовов, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Тюменского отделения СвЖД.

Всего для обеспечения летних пассажирских перевозок на Тюменском участке необходимо подготовить 190 вагонов. Из них 80 вагонов оборудованы кондиционерами, которые в ходе подготовки вагонов к летнему сезону также будут протестированы и включены в работу. Вагоны, оборудованные экологически чистыми туалетными комплексами, также пройдут соответствующую подготовку.

В настоящее время подготовка вагонов уже начата. 45 вагонов прошли техническое обслуживание и готовы к эксплуатации. Основные работы будут завершены к 31 мая 2009 года.

Традиционно, в период летних пассажирских перевозок, при формировании поезда в его состав включают около 15 пассажирских вагонов, так называемые максимальные схемы составов. Это значит, что все подготовленные к летним перевозкам вагоны будут в течение трех месяцев активно эксплуатироваться. А значит, их качественная подготовка к работе – залог успешного отдыха пассажиров.

#Новости#Тюмень#Железные дороги#Ксения#Общество
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