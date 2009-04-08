nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Молодые художники заработают денег для тюменских ребятишек

8 апреля 2009, 10:41
Благотворительная акция молодых художников открывается 9 апреля в 16.00 в Музее изобразительных искусств.
Сюжет
Тюмень

Проект «Легко ли бы быть молодым» расширяется до современности. В экспозицию 70-х и 90-х годов, вольются живописные и графические произведения студентов колледжа искусств и института дизайна, ТГУ, и других учебных заведений. Жанры - от портрета до абстракции.

Часть этих картин возможно приобрести сейчас, пока сами художники не стали знаменитостями. Деньги от картин пойдут на приобретение «творческих» материалов (краски, карандаши, наборы ручного творчества), которые 1 июня будут переданы детям из тюменских детдомов и приютов.

#Новости#Живопись#Тюмень#Благотворительность#Таня#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25