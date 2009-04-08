Молодые художники заработают денег для тюменских ребятишек

Проект «Легко ли бы быть молодым» расширяется до современности. В экспозицию 70-х и 90-х годов, вольются живописные и графические произведения студентов колледжа искусств и института дизайна, ТГУ, и других учебных заведений. Жанры - от портрета до абстракции.
Часть этих картин возможно приобрести сейчас, пока сами художники не стали знаменитостями. Деньги от картин пойдут на приобретение «творческих» материалов (краски, карандаши, наборы ручного творчества), которые 1 июня будут переданы детям из тюменских детдомов и приютов.