Молодые художники заработают денег для тюменских ребятишек

Проект «Легко ли бы быть молодым» расширяется до современности. В экспозицию 70-х и 90-х годов, вольются живописные и графические произведения студентов колледжа искусств и института дизайна, ТГУ, и других учебных заведений. Жанры - от портрета до абстракции.