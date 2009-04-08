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Малыши Центрального округа выйдут на соревнования

8 апреля 2009, 11:32
11 апреля управа Центрального административного округа начинает проведение окружной спартакиады среди детских садов «Малыш».
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Тюмень

Спартакиада проводится с целью воспитания у детей духа коллективизма, взаимовыручки; повышения интереса к занятиям физической культурой; укрепления физического здоровья детей; укрепления дружеских связей между детскими садами.

К участию в спартакиаде приглашаются команды детских садов, находящихся на территории Центрального административного округа. Участник команды, а соревнования проводятся среди детей 2002-2003 годов рождения, может состязаться только в одном виде программы, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба управы Центрального административного округа.

В программу спартакиады входят соревнования, основанные на базе программы физического воспитания детских дошкольных учреждений: футбол, легкая атлетика (прыжок в длину с места, бег 30 метров, метание малого мяча на дальность).

11 апреля в 10 часов на базе МОУ гимназия № 21 (ул. Орджоникидзе, 49) состоятся соревнования по мини-футболу. Состав команды: 6 игроков + 2 запасных, независимо от пола.

6 мая в 10 часов на базе МОУ СОШ № 40 (ул. Профсоюзная, 46) состоятся соревнования по легкой атлетике. Состав команды: 3 мальчика, 3 девочки.

Команды, занявшие I, II, III места, награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней, участники - медалями. За лучший результат вручаются дипломы и ценные призы. Все участники спартакиады награждаются поощрительными призами.

Команды, занявшие с I по III места, примут участие в финальных стартах городской спартакиады среди детских садов «Малыш».

#Новости#Тюмень#Спорт#Ксения
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