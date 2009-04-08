Малыши Центрального округа выйдут на соревнования

К участию в спартакиаде приглашаются команды детских садов, находящихся на территории Центрального административного округа. Участник команды, а соревнования проводятся среди детей 2002-2003 годов рождения, может состязаться только в одном виде программы, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба управы Центрального административного округа.