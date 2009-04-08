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Intel выпустила самый быстрый процессор Atom

8 апреля 2009, 13:37
Компания Intel на форуме для разработчиков IDF 2009 представила два новых процессора Atom, один из которых работает на частоте два гигагерца, сообщает IDG News. Ранее максимальная частота процессора Atom равнялась 1,86 гигагерца.

Двухгигагерцевый процессор Intel Atom называется Z550. Второй представленный на IDF 2009 процессор - Atom Z515. Он работает на частоте 1,2 гигагерца. Энергопотребление этих чипов, о разработке которых стало известно в марте, составляет 2,4 и 1,4 ватта.

Оба процессора выполнены с соблюдением 45-нанометрового техпроцесса. Они поддерживают до двух гигабайт оперативной памяти и предназначены для использования в мобильных интернет-устройствах.

Представители Intel подчеркнули, что Z515 и Z550 уже доступны производителям электроники. Стоимость процессоров не сообщается.

Первый процессор семейства Atom был анонсирован год назад. В настоящее время наиболее популярны чипы Intel Atom, работающие на частоте 1,6 гигагерца. Они являются основной большинства ультрадешевых настольных и мобильных компьютеров.

#Новости#Intel#Таня#Общество
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