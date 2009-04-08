Intel выпустила самый быстрый процессор Atom

Двухгигагерцевый процессор Intel Atom называется Z550. Второй представленный на IDF 2009 процессор - Atom Z515. Он работает на частоте 1,2 гигагерца. Энергопотребление этих чипов, о разработке которых стало известно в марте, составляет 2,4 и 1,4 ватта.
Оба процессора выполнены с соблюдением 45-нанометрового техпроцесса. Они поддерживают до двух гигабайт оперативной памяти и предназначены для использования в мобильных интернет-устройствах.
Представители Intel подчеркнули, что Z515 и Z550 уже доступны производителям электроники. Стоимость процессоров не сообщается.
Первый процессор семейства Atom был анонсирован год назад. В настоящее время наиболее популярны чипы Intel Atom, работающие на частоте 1,6 гигагерца. Они являются основной большинства ультрадешевых настольных и мобильных компьютеров.