"Хаббл" сфотографировал необычную галактику

Данный объект располагается на расстоянии около 100 миллионов световых лет от Земли в созвездии Индейца. Диаметр галактики составляет примерно 150 тысяч световых лет.
Со спиральными галактиками, к которым относится и Млечный Путь, NGC 7049 роднит наличие большого количества вращающихся пылевых колец (смотри рисунок). При этом по форме галактика напоминает эллиптическую. Последние отличаются не только своей ярко выраженной эллипсоидной структурой, но и практически полным отсутствием пыли и почти полным отсутствием молодых звезд.
По словам астрономов, новые снимки будут использованы для изучения так называемых шаровых скоплений - достаточно плотных популяций звезд внутри галактик. От других похожих объектов NGC 7049 отличается достаточно малым количеством данных скоплений. Совсем недавно астрономам удалось объяснить наличие молодых звезд в данных формациях. Оказалось, что старые светила просто "воруют" массу у соседей, тем самым "омолаживаясь".
Фотографии были сделаны при помощи камеры Advanced Camera for Surveys орбитального телескопа "Хаббл". Это устройство в настоящее время работает лишь частично. Впервые оно сломалось еще в 2007 году. Затем поломки неоднократно повторялись, и последняя произошла в октябре 2008 года.