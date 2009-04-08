nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

"Хаббл" сфотографировал необычную галактику

8 апреля 2009, 19:25
Европейское космическое агентство опубликовало сделанные телескопом "Хаббл" фотографии объекта NGC 7049, который является переходным звеном между эллиптическими и спиральными галактиками. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на европейском сайте телескопа.

Данный объект располагается на расстоянии около 100 миллионов световых лет от Земли в созвездии Индейца. Диаметр галактики составляет примерно 150 тысяч световых лет.

Со спиральными галактиками, к которым относится и Млечный Путь, NGC 7049 роднит наличие большого количества вращающихся пылевых колец (смотри рисунок). При этом по форме галактика напоминает эллиптическую. Последние отличаются не только своей ярко выраженной эллипсоидной структурой, но и практически полным отсутствием пыли и почти полным отсутствием молодых звезд.

По словам астрономов, новые снимки будут использованы для изучения так называемых шаровых скоплений - достаточно плотных популяций звезд внутри галактик. От других похожих объектов NGC 7049 отличается достаточно малым количеством данных скоплений. Совсем недавно астрономам удалось объяснить наличие молодых звезд в данных формациях. Оказалось, что старые светила просто "воруют" массу у соседей, тем самым "омолаживаясь".

Фотографии были сделаны при помощи камеры Advanced Camera for Surveys орбитального телескопа "Хаббл". Это устройство в настоящее время работает лишь частично. Впервые оно сломалось еще в 2007 году. Затем поломки неоднократно повторялись, и последняя произошла в октябре 2008 года.

#Новости#Космос#Таня#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25