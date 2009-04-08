"Хаббл" сфотографировал необычную галактику

Фотографии были сделаны при помощи камеры Advanced Camera for Surveys орбитального телескопа "Хаббл". Это устройство в настоящее время работает лишь частично. Впервые оно сломалось еще в 2007 году. Затем поломки неоднократно повторялись, и последняя произошла в октябре 2008 года.